        Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.24'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        24.01.2026 - 00:37
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.24'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 11,04 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Deprem Bursa, İzmir, Yalova ve Kütahya'da da hissedildi.

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sındırgı ilçemizde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. AFAD ve ilgili kurumlarımız tarafından saha taramaları devam etmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

