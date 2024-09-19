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        Edremit'te zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 16:14 Güncelleme: 19.09.2024 - 16:20
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        Edremit'te zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Çanakkale-Balıkesir kara yolu kırsal Çamlıbel Mahallesi Kavşağı'nda 59 ZY 674 ve 06 TH 453 plakalı otomobiller ile 10 HF 919 plakalı yolcu minibüsünün karıştığı kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve güvenlik görevlileri yönlendirildi.

        Otomobilde sıkışan bir yaralı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Kazada yaralanan ve çevredeki hastanelere kaldırılan G.G, G.K, S.K. ve S.U'nun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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