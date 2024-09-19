Edremit'te zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan ve çevredeki hastanelere kaldırılan G.G, G.K, S.K. ve S.U'nun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çanakkale-Balıkesir kara yolu kırsal Çamlıbel Mahallesi Kavşağı'nda 59 ZY 674 ve 06 TH 453 plakalı otomobiller ile 10 HF 919 plakalı yolcu minibüsünün karıştığı kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve güvenlik görevlileri yönlendirildi.

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