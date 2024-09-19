Manyas'ta Gaziler Günü kutlandı

Törene , AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay ile siyasi partilerin ilçe başkanları ve STK başkanları katıldı.

Tuna, "Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması ,şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir. Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesinin şifresi, ölürsem şehit, kalırsam gazi deyişinde saklıdır." dedi.

Cumhuriyet meydanındaki törende Manyas Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Tuna bir konuşma yaptı.

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