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        Manyas'ta Gaziler Günü kutlandı

        Gaziler Günü Manyas ilçesinde de törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 12:14 Güncelleme: 19.09.2024 - 12:17
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        Manyas'ta Gaziler Günü kutlandı
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        Gaziler Günü Manyas ilçesinde de törenle kutlandı.

        Cumhuriyet meydanındaki törende Manyas Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Tuna bir konuşma yaptı.

        Tuna, "Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması ,şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir. Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesinin şifresi, ölürsem şehit, kalırsam gazi deyişinde saklıdır." dedi.

        Konuşma sonrası Manyas Kaymakamı Emre Yeşil ve Belediye Başkanı Ahmet Duru gazilerin günlerini kutladı.

        Törene , AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay ile siyasi partilerin ilçe başkanları ve STK başkanları katıldı.

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