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        Balıkesir'de sahte olan 3 bin 879 litre zeytinyağı ve 1,8 ton bal ele geçirildi

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 3 bin 879 litre sahte zeytinyağı ve 1 ton 800 kilogram sahte bal ele geçirilen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 16:36 Güncelleme: 19.09.2024 - 16:40
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        Balıkesir'de sahte olan 3 bin 879 litre zeytinyağı ve 1,8 ton bal ele geçirildi
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 3 bin 879 litre sahte zeytinyağı ve 1 ton 800 kilogram sahte bal ele geçirilen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

        Bir ihbardan yola çıkan jandarma ekipleri, bitkisel yağların içine aroma ve endüstriyel boya katarak elde ettikleri karışımı zeytinyağı gibi piyasaya sürdükleri iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de katıldığı operasyon kapsamında 2 adreste yapılan aramalarda 3 bin 879 litre sahte zeytinyağı ve 1 ton 800 kilogram sahte bal ile 3 litre kimyasal boya bulunarak muhafazaya alındı.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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