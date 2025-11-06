Habertürk
        Balıkesir Üniversitesinde deprem ve yangın tatbikatları yapıldı

        Balıkesir Üniversitesinde deprem ve yangın tatbikatları gerçekleştirildi.

        Giriş: 06.11.2025 - 14:32 Güncelleme: 06.11.2025 - 14:32
        Balıkesir Üniversitesinde deprem ve yangın tatbikatları yapıldı
        Balıkesir Üniversitesinde deprem ve yangın tatbikatları gerçekleştirildi.

        İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü ile Sivil Savunma Uzmanlığı koordinasyonunda yürütülen tatbikat, afet anında personelin doğru ve hızlı şekilde hareket etmesini sağlamak amacıyla planlandı.

        Sivil savunma uzmanı Hakan Bayazit Tavşanoğlu, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatör Yardımcıları Dilara Özesmer ve Mehmet Zeki Barış’ın gözetiminde gerçekleştirilen uygulamalarda, üniversite personelinden oluşturulan yangın söndürme, ilk yardım, koruma ve kurtarma ekipleri aktif görev aldı.

        Senaryo gereği gerçekleşen deprem tatbikatında, personel güvenli şekilde tahliye edildi. Yangın söndürme bölümünde ise ekipler yangına müdahale tekniklerini uygulamalı olarak denedi.

        Tatbikat kapsamında Tavşanoğlu, yangın türleri ve yangına etkili müdahale hakkında bilgiler de verdi.

