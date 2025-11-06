Habertürk
Habertürk
        Sındırgı'da ağır hasarlı yapıların yıkımı sürüyor

        Sındırgı'da ağır hasarlı yapıların yıkımı sürüyor

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki artçıların ardından ağır hasar alan yapılardaki yıkım çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 10:18 Güncelleme: 06.11.2025 - 10:18
        Sındırgı'da ağır hasarlı yapıların yıkımı sürüyor
        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki artçıların ardından ağır hasar alan yapılardaki yıkım çalışmaları devam ediyor.

        Büyükdağdere Mahallesi'ndeki çalışmalar kapsamında yıkım kararı verilen yaklaşık 100 binadan 24'ünün yıkımı gerçekleştirildi.

        AFAD, Balıkesir Valiliği ve Sındırgı Belediyesi ekipleri, mahalledeki yıkım, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarını yürütüyor.

        Vatandaşlara geçici barınma alanları oluşturulan bölgede, psikososyal destek ekipleri de mahalle sakinleriyle birebir ilgileniyor.

        Ayrıca konteyner kurulumunun devam ettiği mahalledeki çalışmalar havadan görüntülendi.

        Mahalle Muhtarı Sebahattin Kaya, "Yaklaşık 100 binanın yıkımı planlanıyor. Şu ana kadar 24 bina tamamen yıkıldı. Büyükdağdere şu anda adeta bir şantiye alanına dönmüş durumda. Enkaz kaldırma tamamlandıkça yeniden inşa süreci başlayacak." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

