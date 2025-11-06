Sındırgı'da ağır hasarlı yapıların yıkımı sürüyor

Mahalle Muhtarı Sebahattin Kaya, "Yaklaşık 100 binanın yıkımı planlanıyor. Şu ana kadar 24 bina tamamen yıkıldı. Büyükdağdere şu anda adeta bir şantiye alanına dönmüş durumda. Enkaz kaldırma tamamlandıkça yeniden inşa süreci başlayacak." ifadesini kullandı.

Ayrıca konteyner kurulumunun devam ettiği mahalledeki çalışmalar havadan görüntülendi.

AFAD, Balıkesir Valiliği ve Sındırgı Belediyesi ekipleri, mahalledeki yıkım, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarını yürütüyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki artçıların ardından ağır hasar alan yapılardaki yıkım çalışmaları devam ediyor.

