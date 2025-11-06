Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 10:47 Güncelleme: 06.11.2025 - 10:47
        Balıkesir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı
        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede kendilerine ait iş yerlerini paravan olarak kullanıp, dolandırıcılık, yağma, silahlı tehdit, uyuşturucu madde satışı ve kumar oynatmak suretiyle haksız kazanç elde eden, şantaj ile vatandaşlara zorla senet imzalatarak borçlandırıp mal varlıklarına el koydukları tespit edilen 9 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda zanlılara ait 14 ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 1 tabanca, 2 av tüfeği, 227 uyuşturucu hap, 64 senet, 5 çek, 2 tapu, 8 cep telefonu, 1 gizli kamera ve düzeneği 8 dijital materyal, 6 ajanda ve hesap defteri ve 101 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

