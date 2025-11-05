Balıkesir'de su birikintisine giren otomobilde mahsur kalan sürücü kurtarıldı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde girdiği su birikintisinde mahsur kalan otomobilin sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı.
E.D, idaresindeki 10 ASJ 255 plakalı otomobil, Ali Çetinkaya Mahallesi ile Edremit'in Akçay Mahallesi arasında seyir halindeyken kontrolden çıkıp yol kenarındaki su birikintisine girdi.
Aracında mahsur kalan E.D, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
