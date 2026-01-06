Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'deki 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelileri yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde silahlı kavgada 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 17:17 Güncelleme: 06.01.2026 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'deki 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelileri yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde silahlı kavgada 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İbrahimce Mahallesi Taşlık Yeni Yol Caddesi'nde dün alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada Erol G. (25) ve Yaşar A'nın (31) tabancayla yaralanmasının ardından polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalarda zanlıların ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Güre Mahallesi'nde olduğu belirlendi.

        Zanlılar Serkan İ. (28) ve Polat İ. (26), polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Aralarında alacak nedeniyle husumet olduğu öğrenilen Erol G. ve Yaşar A. ile Serkan İ. ve Polat İ. İbrahimce Mahallesi Taşlık Yeni Yol Caddesi'nde karşılaşmış, çıkan kavgada Erol G. ve Yaşar A. bacağından silahla yaralanmıştı. Şüpheliler, Serkan İ. ve Polat İ. olay yerinden kaçmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Yine boşanamadı
        Yine boşanamadı
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        En çok başvuru İstanbul'dan
        En çok başvuru İstanbul'dan
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de 'yakın berber' uygulaması: İlçe ilçe dolaşarak hizmete devam e...
        Balıkesir'de 'yakın berber' uygulaması: İlçe ilçe dolaşarak hizmete devam e...
        Balıkesir'den 2025 yılında 1 milyar 179 milyon dolarlık ihracat yapıldı Bal...
        Balıkesir'den 2025 yılında 1 milyar 179 milyon dolarlık ihracat yapıldı Bal...
        Bandırma Limanı'nda 2025'te dış ticaret hacmi 2,2 milyar doları aştı
        Bandırma Limanı'nda 2025'te dış ticaret hacmi 2,2 milyar doları aştı
        Balıkesir'in ihracatı 1 milyar 179 milyon dolara yükseldi
        Balıkesir'in ihracatı 1 milyar 179 milyon dolara yükseldi
        Kaymakam Odabaş, Jeotermal Sera OTB alanını inceledi
        Kaymakam Odabaş, Jeotermal Sera OTB alanını inceledi
        Balıkesirspor'da Başkan Altınöz dert yandı
        Balıkesirspor'da Başkan Altınöz dert yandı