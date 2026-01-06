Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'in ihracatı 1 milyar 179 milyon dolara yükseldi

        Balıkesir'in ihracatı yüzde 7 artış göstererek 1 milyar 179 milyon dolara yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 14:51 Güncelleme: 06.01.2026 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'in ihracatı 1 milyar 179 milyon dolara yükseldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in ihracatı yüzde 7 artış göstererek 1 milyar 179 milyon dolara yükseldi.

        Balıkesir Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamada, kentin ihracatı, 2025 yılında önceki yıla göre 273,4 milyar dolarlık artışla 1 milyar 179 milyon dolara ulaştığı bildirildi.

        En fazla elektrik ve elektronik ürünlerin yurt dışına gönderildiği, en fazla ihracat yapılan ülkenin 197,2 milyon dolarla ABD'nin olduğu kaydedilen açıklamada, Balıkesir'in Türkiye'nin ihracat sıralamasında 22. sıraya yükseldiği ifade edildi,

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir'in ihracatta yakaladığı artıştan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

        Başarının geleceğe taşınması için çalışmalara devam edeceklerini belirten Kula, şunları kaydetti:

        "Bu başarının geleceğe taşınması ve daha da geliştirilmesi adına Balıkesir Ticaret Odası olarak dijitalleşme ve e-ticaret alanındaki eğitim ve seminerlere öncelik veriyoruz. Elde edilen bu sonuçlar, her zaman vurguladığımız gibi üretimin artmasının istihdamı, istihdamın artmasının ise ticareti güçlendirdiğini ve nihayetinde ülke ekonomisine katkı sağladığını somut şekilde ortaya koymaktadır. Bu başarıya katkı sunan tüm ihracatçı firmalarımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Yine boşanamadı
        Yine boşanamadı
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        En çok başvuru İstanbul'dan
        En çok başvuru İstanbul'dan
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Utandıran teklif
        Utandıran teklif
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!

        Benzer Haberler

        Kaymakam Odabaş, Jeotermal Sera OTB alanını inceledi
        Kaymakam Odabaş, Jeotermal Sera OTB alanını inceledi
        Balıkesirspor'da Başkan Altınöz dert yandı
        Balıkesirspor'da Başkan Altınöz dert yandı
        Büyükşehir'in beslenme paketi aileleri de, öğrencileri de sevindiriyor Balı...
        Büyükşehir'in beslenme paketi aileleri de, öğrencileri de sevindiriyor Balı...
        Gömeç'te devrilen ticari araçtaki 1 kişi yaralandı
        Gömeç'te devrilen ticari araçtaki 1 kişi yaralandı
        İHA muhabiri görüntüledi: Elif Kumal'ın aracında dikkat çeken şüpheli detay...
        İHA muhabiri görüntüledi: Elif Kumal'ın aracında dikkat çeken şüpheli detay...
        Edremit MYO öğrencilerine hijyen eğitimi verildi
        Edremit MYO öğrencilerine hijyen eğitimi verildi