Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor
–Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından hasarlı yapılarda kontrollü yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, ağır hasarlı konut, iş yeri ve hayvan damlarının kontrollü şekilde yıkımı yapılıyor.
Balıkesir Caddesi'nde 2, Rızaiye Mahallesi'nde 3 ve Camicedit Mahallesi'nde 2 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Yıkım alanlarında iş makineleriyle moloz temizliği çalışmaları sürüyor.
