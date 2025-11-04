Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir Üniversitesi binalarının depremde hasar gördüğü iddiasına ilişkin açıklama

        Balıkesir Üniversitesi kampüsündeki binalarda Sındırgı'daki 6,1 büyüklüğündeki depremde duvar çatlakları ve sıva dökülmeleri dışında sorun yaşanmadığı bildirildi.

        Giriş: 04.11.2025 - 20:10 Güncelleme: 04.11.2025 - 20:10
        Balıkesir Üniversitesi binalarının depremde hasar gördüğü iddiasına ilişkin açıklama
        Balıkesir Üniversitesi kampüsündeki binalarda Sındırgı'daki 6,1 büyüklüğündeki depremde duvar çatlakları ve sıva dökülmeleri dışında sorun yaşanmadığı bildirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, depremin ardından üniversitedeki uzman öğretim üyeleri tarafından ilk incelemelerin yapıldığı, kampüsteki binaların taşıyıcı sistemlerinde herhangi bir hasar veya güvenlik riskinin bulunmadığı belirtildi.

        Binalarda yalnızca duvar çatlakları ve sıva dökülmelerinin görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından yapılan bağımsız incelemelerde de benzer sonuçlara ulaşılmış, üniversitemiz binalarının kullanımı açısından güvenli olduğu teyit edilmiştir. Kamuoyunda ve bazı iletişim mecralarında yer alan asılsız ve abartılı yorumlar, gerçeği yansıtmamaktadır. Üniversitemiz, ilgili tüm kurumlarla koordineli biçimde hareket etmekte ve öğrencilerimiz ile personelimizin güvenliği için gerekli çalışmaları yapmaktadır. Deprem aktivitesi süresince gelişmeler, ilgili teknik birimlerimizce yakından izlenmeye devam edecektir."

