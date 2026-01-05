Balıkesir'deki silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye yükseldi

Yeni yılın ilk saatlerinde Kızko sahilindeki bir restorana gelen Gürkan T. (42), işletme sahibi Ahmet E.'den alkollü içecek istemiş, olumsuz yanıt alması üzerine aracına giderek aldığı tüfekle tekrar içeri girip etrafa rastgele ateş açmıştı. Saldırıda Hasan Durko olay yerinde hayatını kaybetmiş, Zafer Aydoğdu, işletme sahibi Ahmet E. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralanmıştı. Olayın ardından kısa sürede jandarma ekiplerince gözaltına alınan Gürkan T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kızko sahilinde bulunan bir restorana 1 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıda yaralananlardan Zafer Aydoğdu (50), kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde restorana yapılan silahlı saldırıda yaralananlardan birinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2 oldu.

