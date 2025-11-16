Balıkesir'de arazi yangını söndürüldü
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde arazide çıkan yangın söndürüldü.
Kurudere Mahallesi'ndeki boş alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
