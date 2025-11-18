Sındırgı Meslek Yüksekokulu merkez kampüse taşınacak

Balıkesir Üniversitesi Senatosu, Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremler ile bölgede artçı sarsıntıların sürmesi nedeniyle Sındırgı Meslek Yüksekokulu'ndaki eğitim sürecine ilişkin yeni bir karar aldı.

Üniversite Senatosu'nun aldığı karar doğrultusunda, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) değerlendirmeleri de dikkate alınarak, Sındırgı Meslek Yüksekokulu'nda yürütülen tüm programların eğitim-öğretim faaliyetlerinin Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü'ne taşınmasına karar verildi.

Senato, deprem sonrası koşulların yeniden değerlendirilmesi sonucunda yüz yüze eğitimin sürdürülmesinin öğrencilerin akademik bütünlüğü ve özellikle uygulamalı derslerin sağlıklı yürütülebilmesi açısından daha uygun bulunduğunu açıkladı.

Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına yönelik hazırlıkların da tamamlandığı belirtilirken, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile yapılan görüşmelerin ardından Sındırgı'dan taşınacak öğrenciler için Çağış Kampüsü'ndeki yurtlarında gerekli kapasitenin tamamen ayrıldığı bildirildi.