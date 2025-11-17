Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Sındırgı'da evleri hasar gören vatandaşlar geçici yaşam merkezine yerleştiriliyor

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerde evleri hasar gören vatandaşlar, Balıkesir Valiliği koordinesinde oluşturulan Tomruk Geçici Yaşam Merkezi'ne yerleştirilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 17:07 Güncelleme: 17.11.2025 - 17:07
        Sındırgı'da evleri hasar gören vatandaşlar geçici yaşam merkezine yerleştiriliyor
        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerde evleri hasar gören vatandaşlar, Balıkesir Valiliği koordinesinde oluşturulan Tomruk Geçici Yaşam Merkezi'ne yerleştirilmeye başlandı.

        Valilik koordinasyonunda AFAD tarafından Yağcıbedir Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında ilk etapta 10 dönümlük alana kurulan 40 konteyner vatandaşların kullanımına açıldı.

        Kırsal mahallelerde ise konteyner ve temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı devam ediyor.

        İlçe genelinde şu ana kadar 171 konteynerin kurulumu tamamlandı, iş yerleri hasar gören esnaf için de konteyner dağıtımları sürüyor.

        Geçici yaşam merkezine yerleşen vatandaşlar, konteynerlerin temizliği, düzeni ve altyapı hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

