        Balıkesir'de kuvvetli yağış etkili oldu

        Balıkesir'de kuvvetli yağış etkili oldu

        Balıkesir'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, hemzemin geçitte bir otomobil mahsur kaldı.

        Giriş: 29.11.2025 - 13:10 Güncelleme: 29.11.2025 - 13:10
        Balıkesir'de kuvvetli yağış etkili oldu
        Balıkesir'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, hemzemin geçitte bir otomobil mahsur kaldı.

        Edremit ilçesindeki etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Altınoluk, Akçay, Altınkum ve Zeytinli mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        İlçedeki hemzemin geçidine dolan yağmur suyu nedeniyle mahsur kalan bir otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

        Edremit'in İkizçay Mahallesi Gürsu Caddesi'ndeki bir apartmanda mahsur kalan M.C. ise Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

        Bandırma ilçesinde de yağışın etkisiyle demir yolu istinat duvarı çöktü.

        Öte yandan yağış nedeniyle birçok hasarlı trafik kazası da oluştu.

