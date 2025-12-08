Balıkesir'de AK Parti'li gençler fidan dikti

AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları tarafından Altıeylül ilçesinde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Hatıra Ormanı'nda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Çakmak ve İl Kadın Kolları Başkanı Münevver Gözhan ile çok sayıda partilinin de katıldığı etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Bilal Dönmez, doğayı korumanın ve orman varlığını artırmanın genç nesiller için temel bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Dönmez, şunları kaydetti:

"Bugün burada, geleceğe nefes olacak fidanları toprakla buluşturarak sadece bir ağacı değil, yarınlarımızı dikiyoruz. Yeşil vatanı korumak hepimizin ortak görevi. Ormanlarımız sadece oksijen kaynağımız değil, aynı zamanda kültürel hafızamız ve doğal zenginliğimizdir. Gençlik olarak bu bilinçle hareket etmeye devam edeceğiz."

Dönmez, benzer çevresel farkındalık çalışmalarının ilerleyen dönemde de sıklaştırılacağını belirterek, tüm gençleri doğa dostu faaliyetlere katılmaya davet etti.