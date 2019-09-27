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Termal turizmin kalbi Balıkesir’de atacak Balıkesir termal turizmin merkezi olacak

İHA

Balıkesir'in termal kaynakları dünyaya açılıyor. 56 ülkeden 300'ü aşkın katılımla Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Güre'de gerçekleştirilen "4. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi"nde, Balıkesir'in termal sağlık merkezleri ve potansiyeli tanıtıldı. Yabancı katılımcılar tarafında oldukça beğeni alan Balıkesir, termal turizmin merkezi olacak.

Termal turizmin kalbi Balıkesir’de atacak Balıkesir termal turizmin merkezi olacak

Balıkesir’in termal kaynakları dünyaya açılıyor. 56 ülkeden 300’ü aşkın katılımla Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Güre’de gerçekleştirilen “4. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi”nde, Balıkesir’in termal sağlık merkezleri ve potansiyeli tanıtıldı. Yabancı katılımcılar tarafında oldukça beğeni alan Balıkesir, termal turizmin merkezi olacak.
Termal turizmin dinamikleri Balıkesir’de bir araya geldi. Türkiye’nin sağlık turizmindeki yerini daha ileriye taşıyarak, tüm dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen “Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi” bu yıl Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Edremit Güre’de bulunan Adrina Termal Otel’de gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen zirveye; Türkiye Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Edremit Belediyesi, Gönen Belediyesi, Sındırgı Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve ticaret odaları da katkıda bulundular. Doğal yapısı ve kültürel zenginliği ile Türkiye’nin cazibe merkezlerinden olan Balıkesir, 23 Eylül’den bu yana; 56 ülkeden 300’ü aşkın katılımcı, 100 yerli alım heyeti, 56 yabancı basın mensubu ve yerel katılımcıları ağırlıyor. Balıkesir’in termal sağlık turizmindeki potansiyelini dünyaya tanıtmak için; Sındırgı, Ayvalık, Edremit ve Gönen ilçelerinde termal turizm merkezlerine ve termale uygun alanlara geziler düzenlenerek, tanıtımlar yapıldı. 4. Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Zirvesi’nin başında katılımcılara, İngilizce olarak “Balıkesir ve Sağlık Turizmi” hakkında hazırlanan tanıtım filmi izletildi.

Balıkesir yüzyıllardır hastalar için umut kapısı oldu
Açılış konuşmasını yapan Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi Başkanı Emin Çakmak “4. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi” için bir yıl boyunca Vali Ersin Yazıcı başkanlığında bölgenin tüm aktörleriyle birlikte hazırlık yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:“Geldiğini için hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Etkinliğimizin; ilkini Afyonkarahisar’da yaptık, ikincisini Denizli’de yaptık, üçüncüsünü Sivas’ta yaptık ve dördüncüsünü de Balıkesir’de gerçekleştiriyoruz. Balıkesir; yüzyıllardır şifa dağıtan, yüzyıllardır yerli yabancı hasta kabul eden, dünyanın ilk sağlık kompleksi ve ilk sağlık şehri olan yer. O yıllardan bu yana Balıkesir ve bölge; hep sağlık dağıtmış, şifa dağıtmış ve hastalar için burası bir umut kapısı olmuştur. İşte o umut kapısından içeriye sizlerde girdiniz.”
Ender Saraç stresten arındırma meditasyonu yaptırdı
Dünyaca ünlü Sağlıklı Yaşam Uzmanı Dr. Ender Saraç, sağlıklı yaşamla ilgili tematik bir konuşma yaparak, Türkiye’de yetişen şifalı bitkileri tanıtıp, nasıl kullanılacağı konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Saraç, konuşmasının sonunda katılımcılara stresten arındırma meditasyonu yaptırdı.

Türkiye için çok önemli bir zirve
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, konuşmasına İngilizce olarak başlayarak, öncelikle yabancı katılımcılara seslendi. Dünyanın dört bir yanından Balıkesir’i görmeye gelen katılımcılara teşekkürlerini ileten Başkan Yılmaz “Balıkesirimize hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Balıkesir’de bu etkinliği düzenlediğinden dolayı Emin Çakmak ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. 4. olarak Balıkesir’e gelmişler, büyük bir tecrübeden sonra gelmişler; Afyonkarahisar, Denizli ve Sivas’tan sonra Balıkesir’e geldiler. Bu gelişlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Gerçekten alt yapısı çok güzel bir hazırlık geçirdiler. Türkiye için çok önemli bir zirve. Sayın Valimiz Ersin Yazıcı’ya, Edremit Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan’a, Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nda çalışan tüm değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, panelimizin şehrimize ve sağlık turizmine hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.” diye konuştu.
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın da birer konuşma yaptığı zirveye; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Balıkesir Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Candan Şahin ile yerli yabancı birçok konuk katıldı.

BALIKESİR

28 Eylül 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:31
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