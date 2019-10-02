Dursunbey'de Yaya Geçidi Nöbeti

İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için başlattığı 'Önce Yaya' projesi kapsamında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bulunan yaya geçitlerinde tüm Türkiye'de olduğu gibi uygulama yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca, 2019 yılı "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi nedeniyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Dursunbey'de de Önce yaya uygulaması yapıldı. Dursunbey Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Adnan menderes Bulvarı ve Eminbey Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinde uygulama yaptı. Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan ve Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın da katıldığı uygulamada öğrenciler ile birlikte yaya geçitleri üzerinde sürücülere broşürler dağıtıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkanı farklı noktalardaki yaya geçitlerinde yanlarına aldıkları öğrencilerle birlikte yaya geçidinden geçti. Yayalara öncelikli yol hakkı konusunda sürücüleri bilgilendiren Kaymakam ve Belediye Başkanı, kurallara uyan sürücülere teşekkür ettiler. Uygulama ile ilgili öğrencileri bilgilendiren Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, bugün tüm Türkiye'de 200 bin polis'in bu uygulama ile yaya geçitlerinde olduğunu hatırlattı. Trafikte önceliğin yayanın olduğunu ifade eden Başkan Bahçavan, yayalarında yaya geçitlerini kullanması gerektiğini hatırlattı.

BALIKESİR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:35

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