Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dinçer anıldı

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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer, Bigadiç'in Bademli köyünde kabri başında anıldı.

04 Ekim 2018 tarihinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer, Bigadiç'in Bademli köyünde kabri başında anıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Gökay Yüksel ve Yönetim Kurulu üyeleri de anma programında hazır bulundu. Şehit Dinçer adına okutulan mevlite; şehidin yakınları, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, İlçe Jandarma Komutanı, MHP Balıkesir İl Başkanı Gökay Yüksel, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlit sonrası verilen yemek hayrına katılan MHP il Başkanı Yüksel ve yönetimi, şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

BALIKESİR 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:39

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