Geleceğin tıbbi bitki teknikerleri Kazdağları’nda uygulamalı eğitim görüyor Altınoluk MYO öğrencileri Kazdağları’nda uygulamalı eğitimde Altınoluk MYO’ lu aktarlar Kazdağları’ndaki tıbbi bitkileri tanıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde BAÜN (Balıkesir Üniversitesi) Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı öğrencileri derslerde aldığı teorik bilgileri Kazdağları’nda uygulamalı görerek bilgilerini pekiştiriyor.

Öğrencilere Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selami Selvi ve Öğr. Gör. Dr. Cenk Paşa tarafından Türkiye’nin 144 önemli bitki alanından biri olan ve zengin biyoçeşitliliği bünyesinde barındıran Kazdağları’nda sonbahar aylarında görülen tıbbi ve endemik bitkiler tanıtılarak; bitkilerin ekolojik ortamları ve yetişme koşulları hakkında bilgiler verildi. Mezun olunca tıbbi bitki teknikeri olacak öğrencilerin bitkileri doğadan görerek tanıması ve halk tıbbında kullanılan doğru bitkiyi öğrenmesi ile nitelikli ara elemanların yetişmesi ve doğru bilgiyi halka sunması hedeflenmekte. Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Selvi bu tür uygulamalı eğitimlerin düzenli olarak yapılacağını; ayrıca ileriki dönemlerde öğrencilerle birlikte yine uygulamalı olarak sirke şenlikleri ve doğal boya bitkileri sergisinin de yapılacağına değindi. Ayrıca toplumla iç içe olacak şekilde bilimsel söyleşiler ve panellerle halkın Kazağları’ndaki bitkisel zenginliğinin farkına varması ve tıbbi bitkilerin nasıl toplanması ve kullanılması gerektiğiyle ilgili seminerlerin okulumuz öğretim elemanları tarafından verileceğin de belirti.

BALIKESİR 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

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