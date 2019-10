Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ok göreve başladı

Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne Erdal Ok getirildi.

1.5 yıldan beri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevini yürüten Hakan Kaplan’ın yerine getirilen Erdal Ok uzun yıllardan beri Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde önce Ziraat Teknisyeni daha sonra ise Ziraat Mühendisi olarak görev yapıyordu. Müdür Ok, yaptığı açıklamada, “Müdürlük olarak çiftçiyle ve hayvan sahipleriyle bütünleşerek, meseleleri birlikte aşacağız. Verimli bir ovaya sahip olan Manyas’ta ürün veriminin daha da arttırılması için çaba sarf edeceğiz” dedi.

BALIKESİR 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:25

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.