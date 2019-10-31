BOED’in standı hasat festivalinde en çok ziyaret edilen stant oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde pazar günü sona eren 15. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali çerçevesinde kurulan "zeytin pazarı" binlerce yerli ve yabancı konuğun ilgi odağı oldu.

Zeytin pazarında kurulan stantlarda ise en büyük rağbeti Barbaros Caddesi girişinde kurulan Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Merkezi bünyesindeki engelli üyelerin kendi el becerileriyle hazırladıkları zeytin çekirdekleri ile ahşap malzemelerden oluşan stant gördü. BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş’in de yalnız bırakmadığı stantta, engellilerin büyük bir hünerle yaptıkları eserler beğenildi. Standı ziyaret eden Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ile Pakize Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve ilçe protokolü tarafından da eserler büyük ilgi gördü.

BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, stanttaki tüm eserlerin derneğe ait iş atölyesinde üretildiğini vurgulayarak, “Burada engelli üyelerimiz Songül Can hocamızın öncülüğünde el becerileri kazanarak bu eserleri hayata geçiriyorlar. Hasat Festivali süresince stantlarımızda satılan her ürünün geliri engelli üyelerimize kalıyor. Böylelikle de engellilerimizi hem hayata kazandırmaya çalışıyor, hem de ekonomik kazanç elde etmelerine destek vermiş oluyoruz” diye konuştu.

BALIKESİR 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:16

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.