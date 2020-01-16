Ayvalık Kaymakamı Görgülüarslan’dan öğrencilere hayat dersi

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’nın öncülüğünde il genelinde süren BENGİ (Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme) Projesi kapsamında Ayvalık’ta da devam eden “Kitap’tan Kanatlar” çalışmasında okuma saatine katılan Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, meslek lisesi öğrencilerine anlamlı bir hayat dersi verdi.

Ayvalık halkının “Endüstri Meslek Lisesi” olarak anımsadığı Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle düzenlenen kitap okuma etkinliğine katılan Kaymakam Görgülüarslan, bu etkinliğin ardından öğrencilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Türkiye’nin cehalete kaybettirilecek bir tane bile çocuğa tahammülünün olamayacağını savunan Kaymakam Görgülüarslan, “Bizler; çocuklarımızı ve gençlerimizi kaybetmek istemiyoruz. Biz biliyor ve inanıyoruz ki; bu ülkenin en büyük zenginliği insan kaynaklarıdır. Ama o insan kaynağının eğitimsiz olabilmesi mümkün değildir. Bugün eğitimli gençlerimiz bizlere gelecek için başarıyı vaat ediyor. Bu yüzden de bizim gibi ülkeler, ellerindeki kaynakların çok büyük bir kısmını kendi çocuğunun gelişimi ve eğitimi için harcamaktadırlar. Ama bu çabaya cevap veren öğrenciler olabildiği gibi, olmayanlarda bulunmaktadır. Bu emeklerin harcandığını gören öğrencilerimiz olur, görmeyenlerde olur. Geleceğinizi belirlemek sizlerin tercihidir. Bizler sizin gelecekte doğru tercihler yaparak, ülkemizin yarınlarını inşa etmenizi istiyoruz” dedi.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Okul Müdürü Şefik Açar ve okulun öğretmenlerinin de katıldığı etkinlikte kendi eğitim hayatına ait hatıralarını da öğrencileri paylaşan Kaymakam Görgülüarslan, daha sonra okul bünyesindeki atölyeleri gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

BALIKESİR 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:52

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