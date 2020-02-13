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Ayvalık’ta geçmişten bugüne görev yapan belediye başkanlarını ölümsüzleştirdi

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; kokoreç satışı yaptığı restoranında ilçenin gelmiş geçmiş belediye başkanlarının fotoğraflarıyla bir anı köşesi yapan esnafın bu çalışması müşteriler tarafından büyük ilgi görüyor.

Ayvalık’ta geçmişten bugüne görev yapan belediye başkanlarını ölümsüzleştirdi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; kokoreç satışı yaptığı restoranında ilçenin gelmiş geçmiş belediye başkanlarının fotoğraflarıyla bir anı köşesi yapan esnafın bu çalışması müşteriler tarafından büyük ilgi görüyor.
Ayvalık’ın ilçe merkezinde; kokoreç restoranı işleten Ahmet İnce bilgisayar ve internet kullanmayı bilmediği için eşinin dostun yardımlarıyla bulduğu Ayvalık’ta belediye başkanlığı görevinde bulunan 34 başkanın fotoğraflarını çerçeveleterek dükkânında ilçede hiçbir mekânda olmayan ilginç bir köşe oluşturdu.
Ayvalıklı değil ama Ayvalık aşığı
Babuş Kokoreç İşletmecisi Ahmet İnce yaptığı açıklamada, “Ben aslen Ayvalıklı değilim. Ama 8 yıldan bu yana burada ikamet ettiğim için artık kendimi Ayvalıklı olarak hissediyorum. Ayvalık, medeniyetin beşiğidir. Aldığım bilgilere göre Ayvalık, çok büyük medeniyetlerin gelip geçtiği bir bölgenin içindedir. Ancak bu kadar zengin kültür zaman içerisinde yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutmuştur. Buradan esinlenerek, en azından Ayvalık’ın yakın tarihini müşterilerimize hatırlatabilmek amacıyla, ilçede belediye başkanlığı yapanların fotoğraflarından bir köşe oluşturmak istedim. Ayvalık’a bugüne kadar kimlerin hizmet ettiğini anımsatmayı hedefledim. 6 ay süren bir çalışmanın ardından bu köşeyi oluşturdum” dedi.
“Müşterilerimiz bu köşeyi görünce hayretle karşılıyorlar”
Bilgisayar ve internet kullanmadığı için köşesindeki fotoğrafları; İzmir, Manisa’da ikamet eden Ayvalıklıların yanı sıra, ilçenin yaşlı sakinlerinin fotoğraf albümlerinden temin ettiğini ve bu fotoğrafları, fotoğraf stüdyolarında büyüterek çerçevelettiğini anlatan İnce, “Müşterilerimiz bu köşeyi görünce hayretle karşılıyorlar. Çünkü bu koleksiyon Ayvalık’ta bir ilk olma özelliğini taşıyor. Mesela İstanbul’dan Ayvalık’a gelen müşterilerimiz, belediye başkanlarının fotoğraflarını görünce anıları tazeleniyor. O belediye başkanlarının görev yaptığı yıllarda yazlık bölgelerdeki olumsuzlukları nasıl dile getirdiklerini ve dönemin belediye başkanının tutumlarını anlatmaya başlıyorlar.”ifadelerini kullandı.
“İz bırakan 3 belediye başkanı var”
Belediye başkanları ile ilgili kurduğu köşesini inceleyen müşterilerin anlattıklarına göre Ayvalık’ta geçmişten bu güne en başarılı 3 belediye başkanının isminin geçtiğini kaydeden Ahmet İnce, “Bunlardan bir tanesi, Avni Baskın Ayvalık’ın tek ana arteri olan Atatürk Caddesini açmış. Bu yüzden de 8 ay cezaevinde yatmış. Ondan sonra Ahmet Tüfekçi’den çok bahsediyor. Tüfekçi için; ‘Zor adamdı ama çok çalışkandı. Ayvalık’a çok hizmet etti’ diyorlar. En çok ismi zikredilen bir belediye başkanı da İzzet Aygüner. İlkokul mezunuymuş ama Ayvalık için çok çalışmış. Çok çaba göstermiş. Bir de Ayvalık’tan Türk Hava Kurumu’na deniz uçağı bağışlayan Muharrem Onursal’dan söz ediliyor. Mesela bir başka ilginç isim de Necdet Enünlü Ayvalık’a kaymakam olarak atanan Enünlü, halk tarafından çok sevilmiş ve halkın isteğiyle belediye başkanlığına aday olmuş ve kazanmış. Çok iyi de hizmetler yapmış” dedi.

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