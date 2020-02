CHP Balıkesir'de seçim heyecanı

CHP Balıkesir İl Başkanlığı’nın 37’nci Olağan Genel Kurulu dün yapıldı. Divan Başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun üstlendiği genel kurulda delegelerden yeterli imzayı alan Serkan Sarı, Ender Biçki ve Ömür Mustafa Boyuer’in listeleri yarıştı.

Kongrenin açılış konuşmasını İl Başkanı Serkan Sarı yaptı. Sarı kongrenin sonucunun ne olursa olsun 17 Şubat’tan itibaren CHP’yi iktidara taşımak için çalışacaklarını söyledi. Sarı’nın açılış konuşmasının ardından Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu söz aldı. Erdoğdu yaptığı konuşmada ittifak sürecine değinerek Türkiye genelinde elde edilen başarıya dikkat çekti. Aykut Erdoğdu yerel seçimlerde Ahmet Akın’ı geri çekmek zorunda kaldıklarını hatırlatarak konuşmasında şunları söyledi:

“Bilindiği gibi Türkiye’de yeni bir seçim sistemi geldi, ittifaklar sistemi. Alışık olmadığımız bir sistem ittifaklar sistemi ve bunun getirdiği ağır yükler, ağır kurallar oldu. Balıkesir bu anlamda bir fedakarlık yaptı. Ben her ne kadar mutfakta çalışan parti üyesi olsam da ittifak görüşmelerini yapan parti yöneticilerimizin gerçekten çok zor, ama alınması gereken kararları alması gerekti. Bu anlamda Balıkesir, Denizli ve Manisa bizim yürek kanamız oldu. Ama şunu bilin ki; getirilen seçim sisteminde başka da bir çaremiz kalmadı. Bu kararlar alınırken uzun tartışmalar oldu. Milletvekillerimizin, il başkanımızın gözü yaşlı bir şekilde benim odamda olduğunu biliyorum. Ama bu kararı veren parti yöneticilerimizin çok zor durumda kaldıklarını, ama en sonunda hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır ve bu da bütün vatandır diyerek bütün Türkiye genelindeki seçim sonuçlarını düşünerek kararlar almak zorunda kaldı. Bu kararların asli sorumlusu evet parti yöneticileridir, bizlerdir. Balıkesir’in yaptığı fedakarlığı biliyoruz. Balıkesir seçim sonuçlarına baktığımızda son 10 yılda çok büyük çabalar gösterildiğini biliyoruz. Her birinizin, her bir yöneticimizin, her bir milletvekilimizin, her bir il başkanımızın cansiperane çalıştığını biliyoruz. Seçim sonuçlarına da bu yansıdı. Ahmet Akın kardeşim büyük fedakarlık gösterdi, büyük olgunluk gösterdi. Ona da ayrıca yürekten teşekkür ediyorum. Çok az bir farkla Balıkesir’de Büyükşehir Belediyesi’ni kaçırmış olduk. Bu da benim içimde bir yara kaldı. Ama ne yapalım, yeniden söylüyorum; ittifaktaysanız, ortaklıktaysanız bir şeyler alıyorsanız, bir şeyler de vermek zorunda kalıyorsunuz. Önce bunu hatırlatmak istiyorum.” dedi.

CHP'de oy verme işlemi sürüyor.

