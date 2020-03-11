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Burhaniye doğalgaza kavuştu

İHA

Burhaniye doğalgaza kavuştu

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi ve doğal gaz firması işbirliğiyle yapılan çalışmalarda Burhaniye’de 2027 yılına kadar doğalgazsız ev kalmayacak.
Balıkesir’in Burhaniye ilçesi, doğal gaz kullanmaya başladı. Doğalgaz firmasının yaptığı altyapı çalışmalarıyla etap etap doğal gaz kullanmaya başlanılan Burhaniye’de şu ana kadar 3 bin abonelik yapıldı ve 350 hanede ocak ayında doğal gaz kullanılmaya başlandı. Doğalgazı kullanan haneler ilk faturalarını da ödedi.
Rusya, İran, Azerbaycan, üzerinden borularla Burhaniye’ye kadar gelen doğal gaz 2018 yılında başlanan altyapı çalışmaları neticesinde tamamlanarak Burhaniye ilçesinin merkezinde bulunan mahallelerin bazılarında kullanılmaya başlandı. Merkeze bağlı olarak yapımı devam eden altyapı boru döşeme çalışmalarında ise Cumhuriyet, Hacı Ahmet, Bahçelievler ve Ören mahallelerinin ilk etaplarının ise 2020 yılının içerisinde yapılarak faaliyete geçirilmesi planlanıyor.
Burhaniye’de daha sonra Hürriyet, Cumhuriyet, Bahçelievler, Ören, Öğretmenler Mahallesi, İskele mahallesi, Pelitköy mahallelerinin kalan etapları da dahil olmak üzere 2027 yılına kadar doğal gaza geçirilmesi hedefleniyor.
Ortalama 7 yıl içerisinde ilçe genelinde tüm merkez mahallelerinde yapılan çalışmalar neticesinde altyapısı tamamlanarak kullanıma açılması hedeflenen doğal gazın Burhaniye’nin hava kirliğinin azaltılması başta olmak üzere kullanım kolaylığı ve konfor bakımından da vatandaşların tercihleri arasında yer alıyor.
Doğal gaz borularının yer altına döşendikten sonra üstünün kapatılması ve yolların düzenlenmesi için ilk olarak toprağın çökmesinin bekleniyor. Bu bekleme yüzden yol yapımlarının zaman aldığı doğalgaz altyapı çalışmalarında ayrıca, ev ve iş yerlerinin de abonelik almaya devam etmesi sebebiyle kazılan ve üstü kapatılan yerlerin yeniden kazılmaması adına hat geçen alanlar bir süre tamir edilemiyor.
Yapılan kazı çalışmaları sonucunda bozulan yol yüzeylerinin mevcut zemine uygun malzeme ile kapatılma işlemleri 30 Mayıs 2020 tarihine kadar Burhaniye Belediyesi tarafından tamamlanmış olacak.
Doğalgaz firması tarafından Burhaniyeli vatandaşlara yönelik yapılan açıklamada; doğal gaza geçecek hanelerin iç tesisatlarını yetkili ve sertifikalı firmalara yaptırmaları ve yine doğal gazla kullanılacak kombi ve ocakların da doğal gaza dönüşümünü yetkili servislere yaptırmaları önerildi.
Doğal gaza geçecek hanelerin aboneliklerini, caddelerinde yapılan doğal gaz ana hat çalışmalarından sonra yapmaları gerektiğini belirten yetkililer, abonelik bedelinin ise 781 TL olduğunu söyledi. Burhaniye’de kullanıma başlanan doğal gazın ilk faturalarının da tüketiciler tarafından yatırıldığını aktaran yetkililer Burhaniye ilçesinde ilk kez kullanılan doğal gazın hane başına Ocak Şubat döneminde fatura ortalamasının 300 TL olduğu açıklandı
Kırsal mahallelere yönelik çalışmaların Bakanlık tarafından yürütüldüğünü söyleyen doğalgaz firması yetkilileri, kırsal mahallelere doğal gaz yatırımının şu anda ön görülmediğini açıkladı.
Burhaniye’de 6 bin hane önünden doğal gaz hattı geçmiş olup; 3 bin adet daire doğal gaz aboneliği gerçekldi.

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