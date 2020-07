Başkan Ergin’den Boşnak kökenli vatandaşları kızdıran o yoruma sert tepki

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ikamet eden İzmir Barosu avukatlarından Tuba Aysun’un bir sosyal medya grubunda yapmış olduğu yoruma bir tepki de Belediye Başkanı Mesut Ergin’den geldi.

Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’nde yoğun bir nüfusu olan Boşnak vatandaşların Avukat Aysun’un bir yorumda Boşnak kökenli olan Belediye Başkanı Ergin için, “Hatta elin köylü Boşnak'ına nasıl teslim ettik bu kenti” şeklindeki ifadesi ilçedeki sosyal mecralarda tepkilere neden oldu.

Özellikle Boşnak kökenli vatandaşların yoğun eleştiri ve tepkilerine maruz kalan Tuba Aysun’a bir tepki de Başkan Mesut Ergin’den geldi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı yazılı açıklamada, “Sosyal medya üzerinde yapılan talihsiz ve bir o kadar da hadsiz bir paylaşım nedeniyle, çok farklı coğrafyalardan gelerek, kardeşçe bu topraklarda yaşamaları nedeni ile övündüğümüz insan zenginliğine ev sahipliği yapan Ayvalık’ta, ne yazık ki etnik ayrımcılık söylemleri sosyal medyanın gündemine oturmuş bulunmakta” ifadelerini kullandı.

Mesut Ergin açıklamasında, “Burada tek tek saymayacağım. Ayvalık, dünyanın her yerinden gelen ve bu toprakları kendine yurt belleyen insanların yaşadığı kentin adıdır. Yüzyılı aşkın zamandan beri bu bizim zenginliğimiz ve yaşatılan bu kardeşlik onurumuzdur. Bu günden sonra da bu kardeşliğimize kimse gölge düşüremeyecek, Ayvalık’ı ırkçı söylemlerin geçtiği cümlelerde anamayacaktır. Ayvalık etnik unsurlardan değil, her biri ile hemşehri olmaktan onur duyduğum insanlardan oluşur. Ayvalıklı olmanın değerlerini benimsemiş insanlarıyla Ayvalık, ‘Egoları, akıllarından katbekat büyük ama kendileri küçücük olan bu insanların’ ucuz hesaplarına teslim olmayacak kadar kudretlidir” dedi.

Gayesi ne olursa olsun, etnik ayrımcılık, ırkçılık, bir sosyal sınıfı aşağılayan ibareler içeren her türlü söylemi şiddetle kınadığını vurgulayan Başkan Ergin, “Bu kavramların Ayvalık ismiyle birlikte anılmasını reddediyorum. Bu nedenle bu konuda gerekli suç duyurusunu Cumhuriyet Savcılığına yapıyor ve olayı yargıya aktarıyorum. Değerli Ayvalık halkının, kardeşliğimize gölge düşürülmesine izin verecek her türlü söylem ve eylemden uzak duracağı ve sağduyu ile hareket edeceğine olan inancım tamdır” diye konuştu.

