Hasat ettikleri çeltik ve fasulyeleri, yol üzerinde kurutuyorlar



Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Manyas ilçesinin kırsal mahallelerinde çiftçiler, cadde ve sokakları ürünlerini kurutmak için kullanıyorlar.

Manyas ilçesinde çeltik ekimi yapan çiftçiler maliyeti yükselteceği nedeniyle kurutma makineleri yerine cadde ve sokakları tercih ederken, yeni hasadı başlayan fasulyeler de buralarda kurutulmaya başlandı. Havaların da mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin, ürünlerin kurumasını da hızlandırdığını söyleyen kırsal Salur Mahallesi sakinlerinden Erkan Kilercioğlu ve Cemil Yılmaz, çeltiklerin doğal ortamda kuruduğunu belirtti. Gün içerisinde ürünleri birkaç kez alt üst çevirerek karıştırdıklarını kaydeden çiftçiler, akşamları ise üzerlerine çiy düşmesin diye kapattıklarını, güneşin doğumuyla birlikte yeniden açıp kurutmayı sürdürdüklerini söyledi.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç ise, "Bu yaz özellikle ayçiçeği başta olmak üzere bazı ürünler de aşırı sıcaklarda tane tutma döneminde olumsuz etkilendi. Az miktarda çeltik eken çiftçilerimiz çeltiklerini her yıl bu şekilde cadde ve sokaklarda kurutuyorlar. Yine damak tadıyla ülkemizin birçok yerinde bilinip, tüketilen kazak fasulyesi ve diğer fasulye türleri ile mısırlar da cadde ve yollar da doğal yöntemlerle kurutuluyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Manyas Süleyman ÖZAYDIN

2020-10-05 16:36:03



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