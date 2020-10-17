Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 90 - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 89

Türkiye Basketbol Ligi'nin 1. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’u uzatmaya giden maçın ardından 9089 mağlup etti.
Salon: Kurtdereli
Hakemler: Aydın Karaçam xx, M.Onur Sönmez xx, Alican Alıcı xx
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack xxx 17, Berkay Genç x 5, Ogün Sevinç x 3, Bulut Altın x 2, Hamit Sezaver xxx 25, Koray Uzunhasan xx 13, Cemal Nalga x 2, Zane Asher Knowles xx 16
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Burak Şaşmaz x 3, Burak Can Dilmaç x 4, Sertay Gürsu xx 12, Mert Ulutaş xx 7, Horace Gilbert Spencer xxx 18, Uğur Dokuyan xx 7, Anıl Atamış x 2, Hakan Şanlı x 3, Keshun Deion Sherrill xxxx 33
1. Periyot: 1517 (Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor)
Devre: 3935 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor)
3. Periyot: 6151 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor)
4. Periyot : 8181 (Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.