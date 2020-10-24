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MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "CHP liderinin seçim isteği sipariştir" MHP Balıkesir teşkilatında kongre heyecanı

İHA

MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "CHP liderinin seçim isteği sipariştir" MHP Balıkesir teşkilatında kongre heyecanı

Balıkesir'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) teşkilatı Altıeylül ilçe kongresini gerçekleştirdi. Kongreye katılan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ülke gündemine değindi. Büyükataman, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklenerek seçim isteğinin sipariş olduğunu iddia etti.

İsmet Büyükataman: “CHP Genel Başkanının erken seçim isteği sipariştir”
MHP Altıeylül Teşkilatı’nın kongresine katılan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Arap Baharı ve renkli devrimlerle dünyaya şekil vermeye çalışan Soros ve batılı güçler, kalleş projelerini Aziz Türk Milleti'nin hakimiyeti altındaki sahalara kaydırmış görülmektedir. FETÖ'nün yoğun bir şekilde yönetim mekanizmalarına sızdığı Kırgızistan'da, 4 Ekim seçimlerinin hemen ardından izlenen ve alevlenen olaylar zamanlama itibariyle hem manidar hem de kaygı vericidir. Paşinyan'ı finanse edip kukla gibi oynatanlarla Türkistan coğrafyasını piyonları eliyle kaosa sokmak isteyenlerin eşkalleri ve zulüm repertuvarları tanıdık ve bilindiktir. Tam da bu ortamda CHP Genel Başkanının seçim isteği sipariştir. Aynı zamanda bir hezeyanın ifadesidir. Ağustos ayında hatırlanacağı üzere 'Benim yada bir başkasının erken seçim istemesinin bir anlamı yok' diyen, Eylül ayında 'seçimler 2023'te olacak ve Cumhurbaşkanı adayı tartışması yapmak gereksiz' diyen Kılıçdaroğlu'nu Ekim ayında erken seçim çığırtkanlığı yapması tam bir fiyaskodur. Kılıçdaroğlu ne oldu da birden seçim diye tutturdu? Aklına kim girdi? Kimin dolmuşuna bindi? Yoksa Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak 'dip dalga geliyor' dediği dip heves edilen sokak olayları mıdır? 'Türkiye'de sokak ve toplum hazır ama uygun hareket edecek muhalefet yok' diyen görevli ve provokatör gazeteci ile aynı kaynaktan mı sayın Kılıçdaroğlu beslenmektedir? Öyle ise iyi bilinmelidir ki Yunan'ın boyladığı denizin dibi, Hendekçilerin gömüldüğü hendeğin dibi, FETÖ'cülerin uğradığı zindanın dibi emin olsunlar ki mumla aranacaktır” diye konuştu.

“Ya Karabağ Ya ölüm”
Azerbaycan’ın Ermenistan tarafından işgal edilmesiyle ilgili açıklamalarda da bulunan İsmet Büyükataman, “Azerbaycan topraklarının beşte biri Ermenistan tarafından işgal edilmiş, bir milyona yakın Türk, yaşadıkları yeri terk etmek zorunda bırakılmıştır. Binlercesi Rus ve Ermeniler tarafından katledilmiştir. 27 Eylül'de başlayan çatışmalarda Azerbaycan ordusu geri dönülmesi imkansız bir yola girmiştir. Yıllardır atılan 'Ya Karabağ ya ölüm' sloganları artık karşılık bulmuştur. Güçlü Azerbaycan ordusu Karabağ'ı Azerbaycan'a katmakta işgalci Ermeni askerlerine hamdolsun ki ölümü tattırmaktadır. Gelinen noktada Ermenistan'a desteği bilinen ve 30 yıllık acının çözümü için kılını kıpırdatmayan Minsk grubu 3'lüsü Fransa, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesle birlikte kurduğu sözde barış masasının tek gayesi sahada kazanan Azerbaycan'ı masada mağlup etmektir. Bu sebepledir ki Türkiye bu masaya dahil edilmemektedir. Dağlık Karadağ'da çözüm masada değil sahadadır. Azerbaycan ordusu gerek çatışmalar devam ederken gerekse ateşkes ilan edildiğinde sivillere saldıran Ermenistan ordusunu Allah'a hamdolsun pişman etmektedir. Bakü'yü hedef yapanların, Erivan'ın da bedel ödeyeceğini ne akıllarından ne de kabus dolu anılarından çıkarmamaları hayatları ve güvenlikleri açısından bize göre en makul davranış olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bölüşürsek tok oluruz”
MHP lideri Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyasına da değinen Genel Sekreter Büyükataman, "Ekmeğe gelen zammın ardından Sayın Genel Başkanımız askıda ekmek kampanyası başlattı. İnançlarımız ne diyorsa onu yaptık. Biliyoruz ki bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Biz ekmeği askıya yoktuk, helalden yana tercihimizi gösterdik" dedi.

Tayfun Tursun başkan oldu
Kongrede tek adaylı seçim yapılırken, MHP Altıeylül teşkilatının yeni başkanı Tayfun Tursun oldu. Kongreye MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın yanı sıra AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ile delegeler ve partililer katıldı. Yapılan seçimin ardından Tayfun Tursun başkanlığındaki yeni yönetim şu isimlerden oluştu:
"Dinçer Derel, Tolga Karakaş, Alper Okçelik, Murat Gürtekin, Talih Erdoğan. Sedat Demirkolan, İskender Şahan, Hakan Uslu, Serap Menekşe, Surcu Sağlam, Hakan Gündüz, Ahmet Demirkol, Hasan Barlın, Burak Oran, Tacettin Kadıoğlu, Volkan Tümen, İbrahim Özdereköylü, Sinem Demirok."

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