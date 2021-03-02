Dursunbey'in Durabeyler Mahallesi karantinaya alındı

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Dursunbey'e bağlı Durabeyler Mahallesi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alındı.

Korona virüs salgınının artış eğiliminde olduğu Balıkesir'de karantina kararları alınmaya devam ediyor. 890 nüfusa sahip mahallede artan vakalar sonrası İlçe Hıfzıssıhha Kurulu mahalleyi karantina altına alma kararı aldı. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada; "Dursunbey ilçesine bağlı Durabeyler Mahallesi'nde Covid19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla Mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 01.03.2021 Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren karantina altına alındı" denildi.

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