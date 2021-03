Balıkesir’in ‘İklim Değişikliği Eylem Planı’ hazırlanıyor ‘Balıkesir Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı’ gerçekleştirildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde “Balıkesir Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı” gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehir olarak her şeye hazır olma çabası içerisinde olduklarını belirterek “Şehrimizi iklim değişikliğine hazırlamak için tam irade koyuyoruz.” şeklinde konuştu.

İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlık çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde “Balıkesir Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı” gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın da konuşmacı olarak katıldığı çalıştayda; küresel iklim değişikliği ve kentler, yeşil ve mavi toparlanma, sağlık sektörünün iklim değişikliğine uyumu, hava kirliliği, suyun sürdürülebilirliği gibi birçok konu uzmanları tarafından ele alındı.

Eylem planı için yol gösterecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin İklim Değişikliği Eylem Planı’na yön verecek olan çalıştayın açılış konuşmasını yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Vehbi Yörük, başta yenilenebilir ve temiz enerji, enerji verimliliği olmak üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Balıkesir’in, 20202024 Temiz Hava Eylem Planı’nı hazırladıklarını ifade eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sadullah Özel “Dünya, iklim değişikliğiyle mücadeleyi ön plana aldı. Bizler de bu mücadelede ortak hareket etmeliyiz.” dedi. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü İzzet Günal ise Büyükşehir Belediyesi’nin su yönetim anlayışı hakkında bilgiler vererek “Suyun yönettiği değil, suyu yöneten nesiller yetiştirme gayretindeyiz.” açıklamasında bulundu.

Başkan Yılmaz, “Bir irade ortaya koyuyoruz”

Şehrin İklim Değişikliği Eylem Planı’nın bir an önce hazır olması için belediye olarak teyakkuz halinde olduklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Bu konu tüm dünyanın ana gündem maddelerinden bir tanesi. Büyükşehir olarak dünyada ne oluyorsa, bununla ilgili neler yapılıyorsa, hangi stratejiler ortaya konuluyorsa biz bununla ilgili tam irade ortaya koyuyoruz. Balıkesir ölçeğinde çalışmaların yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda işbirliğini önemsiyoruz. İklim değişikliğini tek başımıza alacağımız kararlarla düzeltmemiz, yerelde yaptığımız çalışmalarla var olan durumdan kurtulma ve değişkenlere uyum sağlama şansımız yok. Şehir olarak her şeye hazır olma çabası içerisindeyiz. Biz, şehrimizi iklim değişikliğine karşı hazırlamak için tam irade koyuyoruz. Tüm birimlerimizle bu konuya duyarlı olduğumuzu belirtmek istiyorum.” açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Kadıoğlu“İklim değişikliği bin kat daha hızlı”

“Küresel İklim Değişikliği ve Kentler” konulu oturumda konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kızılay Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, iklim değişikliğinin eskisinden bin kat daha hızlı olduğunu o yüzden ekolojik sistemin de bu hıza ayak uyduramadığını ifade etti. Balıkesir’deki hava sıcaklıklarının 2100 yılına kadar 4 ile 7 derece arasında bir artış göstermesinin beklendiğini belirten Kadıoğlu “Balıkesir, ekolojik olarak çok zengin. Buradaki tarım alanlarının iklim değişikliğinden nasıl etkileneceğinin belirlenmesi lazım. Arazi planlamalarını da buna göre yapmak lazım. Ayrıca imar planlarını hazırlarken cadde ve sokak yönlerini, bina yüksekliklerini hava koridorlarını koruyacak şekilde planlamak lazım. Balıkesir, zamanla daha fazla insan göçüne maruz kalacak ve iklim değişikliği bunun tetikleyicisi olacak.” dedi.

“İklim değişiyor, biz değişmiyoruz”

“İklim değişiyor, biz değişmiyoruz.” diyen Mikdat Kadıoğlu, insanlara doğal afetlerden korunma noktasında bilgilendirmenin önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca afet yönetimi ile iklim değişikliği çalışmalarının aynı anda ilerlemesi gerektiğini kaydeden Kadıoğlu, Balıkesir’in tarımla beraber yüksek teknoloji alanında gelişmesi gerektiğini ifade etti. Katma değeri yüksek, su ihtiyacı düşük ürünlere geçilmesinin önem arz ettiğini belirten Kadıoğlu, su tüketiminin de kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Karaosmanoğlu, “Karbon ayak izimizi düşürelim”

“İklim Değişirken Endüstri Gelişir Mi” başlıklı oturumda ise İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu konuşma yaptı. Yeşil ve Mavi toparlanmaya dikkat çeken Prof. Dr. Karaosmanoğlu “Türkiye’yi doyuran şehrim diyen Balıkesir, üretim kalemlerinde iklim değişikliğine uyumlu olarak direncini artırıp gelişebilir, çevre dostu yeşil ürünlerle dünyada öncelikli olabilir.” dedi. İklime dirençli bir şehir için düşük karbon ayak izli endüstriye dikkat çeken Karaosmanoğlu, endüstrinin sera gazı salınımını azaltması gerektiğini kaydetti, “Üretimin röntgenini çekelim, karbon ayak izimizi düşürelim.” dedi.

Prof. Dr. Kiraz, “Hayatta kalmak için uyum şart”

Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz da “İklim Değişikliğinde Sağlık Sektörünün Uyumu” konulu oturumda konuştu. İklim değişikliğinin insanın uyum hızını zorlayacak bir hıza eriştiğini belirten Prof. Dr. Kiraz “Hayatta kalmak için uyum şart. Uyum ise sağlıkla başlıyor. Bunu Covid19 döneminde net bir şekilde gördük.” dedi. Kiraz, iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini izlemek, ölçmek ve kontrol etmek için erken uyarı sisteminin kurulması gerektiğinin altını çizen Şehir Sağlık Uyum Planı’nın Balıkesir’e çok yakışacağı açıklamasında bulundu.

“Mevcut kaynakların sürdürülebilirliği irdelenmeli”

“İklim Değişikliği ve Hava Kirliliği” başlıklı oturumda konuşan Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Atilla Mutlu, iklim değişikliğiyle ilgili alınacak her önlemin hava kirliliğine olumlu yansıyacağını belirtti. Dr. Mutlu, fosil yakıtların önemli bir hava kirletici olduğuna ve küresel ısınmaya sebep olduğunu dikkat çekti. “İklim Değişikliği Senaryoları Altında Sulama Barajlarının Sürdürülebilirliğinin İrdelenmesi” başlıklı oturumda konuşan Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Okkan, Demirköprü Baraj Havzası örneği üzerinden bölgedeki sulama barajlarının durumu hakkında bilgiler verdi. Doç. Dr. Okkan, su kaynaklarının iklim değişikliğine göre planlanması ve mevcut su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin irdelenmesi gerektiğini söyledi.

Çalıştaylar devam edecek

Çalıştayın kapanış oturumunda konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Öztopal, dünya nüfusunun yüzde 54’ünün kentlerde yaşadığını, üretilen enerjinin yüzde 60 ile 80’ini kentlerin kullandığını bu nedenle kentlerin küresel iklim krizinin odağında bulunduğunu söyledi. Balıkesir’de iklim değişikliği eylem planı hazırlamak için çalışmaların sürdüğünü belirten Doç. Dr. Öztopal, bu kapsamda çalıştayların belirli aralıklarla devam edeceğini ifade etti.

