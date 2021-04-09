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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müdür Arıcıoğlu ve Federasyonların il temsilcileri toplantı yaptı

İHA

Müdür Arıcıoğlu ve Federasyonların il temsilcileri toplantı yaptı

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu federasyon il temsilcileri ile bilgilendirme toplantısında Kurtdereli Toplantı Salonunda bir araya geldi.
Korona virüs salgını dönemi faaliyetler ile yeni dönemdeki çalışmalar hakkında bilgi alan İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Balıkesir’de spor alanında tüm branşlarda ses getirecek projelere büyük önem verdiğini belirtti.
Spor için tüm temsilcilerin çok çalışması gerektiğini ifade eden Arıcıoğlu, kalıcı işler yaparak sporda daha aktif dönemleri sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Faaliyet gösterilen branşlarda bugüne kadar Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonasında mücadele eden ve başarılar kazanan sporcular yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Arıcıoğlu, kentte gerçekleştirilen tüm sportif faaliyetlerde branş il temsilcilerimiz önemli bir rol oynadığının altını çizdi. Arıcıoğlu; “Balıkesirli gençlerimizin daha fazla spor yapmasını, 7’den 70’e tüm halkımıza ulaşabileceğimiz faaliyetlerle katılımları artırmak istiyoruz. Kentte farklı spor dallarında ses getirecek projeler yapmayı istiyoruz. Bu projeleri de tüm federasyonlarımızla birlikte hareket ederek, diğer kurumlarla da işbirliği içerisinde daha etkin bir biçimde gerçekleştireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Tesis kapılarının; federasyonların faaliyetlerine, okul ve spor kulübü çalışmalarına, antrenör ve hakem eğitmenlerine her zaman açık olduğunun altını çizen İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, yeni dönemde gerçekleştirecekleri çalışmalarla ilgili federasyon il temsilcilerine başarılar diledi. Federasyon temsilcileriyle yeni projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak toplantı sona erdi.

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