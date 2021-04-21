BANÜ'den bir ilk BANÜ öncülüğünde "Yaparak Öğrenme ve Oyunlaştırma Metodu ile Girişimcilik Eğitimi"

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öncülüğünde başlatılan "Yaparak Öğrenme ve Oyunlaştırma Metodu İle Girişimcilik Eğitimi" yaygınlaşıyor

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Selva Staub yürütücülüğünde ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin (BANÜTTO) katkılarıyla "Yaparak Öğrenme ve Oyunlaştırma Metodu" ile “Girişimcilik Eğitimi” projesi hayata geçiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği desteği ile gerçekleşen proje kapsamında, ilk olarak Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir’in de iştirakleriyle bir çalıştay gerçekleştirildi. Calıştayda proje yürütücüsü Doç. Dr. Selva Staub tarafından, çeşitli üniversitelerden programa dahil olan akademisyenlere “Yaparak Öğrenme ve Oyunlaştırma” metoduyla girişimcilik eğitimi verildi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin yanı sıra Balıkesir Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Muş Alpaslan Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunu temsilen akademisyenlerin yer aldığı çalıştayda “Girişimcilik Eğitimi Eğitmen Sertifikası” almaya hak kazanan akademisyenler, sonrasında aynı programı sırasıyla kendi üniversitelerindeki öğrencilere uyguladılar.

Pandemi nedeniyle online olarak devam eden programda online ortamda yaparak öğrenme ve oyunlaştırma metodu kullanıldı. 91011 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşen online eğitim programına Türkiye’nin dört bir tarafından pek çok akademisyen ile öğrenciden oluşan 250 kişi katılım gösterdi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan “Girişimcilik Eğitimi” projesine öncülük etmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, hem yaparak öğrenme ve oyunlaştırma metodunun uygulanması hem de girişimcilikte ekosisteme olan katkıları ile özgün bir model olan ve ilk etabı tamamlanan “Girişimcilik Eğitimi” projesinin diğer etaplarına da Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi olarak desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Girişimcilerin özelliklerini geliştirmeyi ve nitelikli girişimci sayısını arttırmayı hedefleyen proje; sekiz modülde 200’e yakın oyunlaştırılmış aktiviteyi kapsıyor. Projenin ilerleyen süreçlerde daha çok sayıda üniversite, kurum ve kuruluşun katılımıyla hem yurtiçi hem de yurtdışında sürdürülmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.