Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Edremit’te toplandı

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan 2.Birleşimi Edremit’te yapıldı.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 13. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi hükümleri gereğince; Haziran Ayı Olağan 2.Birleşimi Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda bugün

Savaştepe yolunda kazada yaşamını yitiren Baski Abone İşleri Daire Başkanı Mustafa Karakuzu, görevli Ali Erden'in vefatı nedeniyle duyulan üzüntü dile getirildi. Toplantı da ardından gündem maddeleri görüşüldü.

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