Balıkesir'de kar 15 dakika etkili oldu Beyaz örtüyle kaplanan Balıkesir havadan görüntülendi Kısa süreli Kar yağışı Balıkesir beyaza bürüdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de kar 15 dakika etkili oldu Beyaz örtüyle kaplanan Balıkesir havadan görüntülendi Kısa süreli Kar yağışı Balıkesir beyaza bürüdü

İHA

Balıkesir'de kar 15 dakika etkili oldu Beyaz örtüyle kaplanan Balıkesir havadan görüntülendi Kısa süreli Kar yağışı Balıkesir beyaza bürüdü

Balıkesir'de 15 dakika etkili olan kar yağışı çatıları beyaza bürüdü.
Balıkesir beyaz örtü ile kaplanmış güne uyandı. Balıkesir'de sabahın ilk ışıklarında etkili olan kar yağışı güneşin doğmasıyla görsel şölen oluşturdu. Güneşin ve sisinde etkili olduğu şehir merkezinde evlerin çatıları ise yağan kar ile beyaza büründü. 15 dakika etkili olan kar yağışı sonrasında etkisini kaybetmeye başladı. Eşsiz bir manzaranın oluştuğu o anlar drone ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sanayide kullanılan epoksiyi sanata dönüştürüyor
YEREL HABERLER Sanayide kullanılan epoksiyi sanata dönüştürüyor
Kazdağları’nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Kazdağları’nda yaban hayvanları için doğaya yem ...
Ünlü Halk Ozanları Bandırma'da anıldı
YEREL HABERLER Ünlü Halk Ozanları Bandırma'da anıldı
AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Murat Tuna, “Laf siyaseti yapıyorlar” AK Partili yöneticiler gazeteciler ile bir araya geldi.
YEREL HABERLER AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Murat Tuna, “Laf ...
Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özel Aydın: "Menemende büyük tehlike atlattık"
YEREL HABERLER Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özel Aydın: "Menemende ...
Kaz Dağları'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Kaz Dağları'nda yaban hayvanları için doğaya yem ...
Balıkesir’de cami buluşmalarına gençler damgasını vurdu
YEREL HABERLER Balıkesir’de cami buluşmalarına gençler damgasını ...
TÜRSAB rotayı Sındırgı’ya çevirdi
YEREL HABERLER TÜRSAB rotayı Sındırgı’ya çevirdi
Şehit polis memurunun ailesine destek için yardım kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Şehit polis memurunun ailesine destek için yardım ...
(Özel) Kazdağları adeta gelinlik giydi Kazdağları’nın kar manzaraları drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER (Özel) Kazdağları adeta gelinlik giydi Kazdağları’nın ...
Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun 'un Covid testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun 'un Covid testi ...
Voleybol Federasyon Başkanı Üstündağ, Balıkesirli gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Voleybol Federasyon Başkanı Üstündağ, Balıkesirli ...
Trafo merkezine kablo hırsızlığı için girdi; akıma kapılarak ağır yaralandı
YEREL HABERLER Trafo merkezine kablo hırsızlığı için girdi; akıma ...
Trafo merkezine kablo hırsızlığı için girdi; akıma kapılarak ağır yaralandı
YEREL HABERLER Trafo merkezine kablo hırsızlığı için girdi; akıma ...
TCDD'ye ait yüksek gerilim telini çalarken akıma kapılan 1 kişi ağır yaralandı Jasat'dan 5 kablo hırsızı şüphelisine operasyon
YEREL HABERLER TCDD'ye ait yüksek gerilim telini çalarken akıma ...
Türkiye'nin ilk 'maden lisesi' açıldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk 'maden lisesi' açıldı
Balıkesir'de 46 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 46 aranan şahıs yakalandı
Türkiye'nin ilk 'maden lisesi' açıldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk 'maden lisesi' açıldı
Burhaniye’de sokak hayvanları yalnız değil
YEREL HABERLER Burhaniye’de sokak hayvanları yalnız değil
Bandırma Belediyesi ile Üniversite arasında iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Bandırma Belediyesi ile Üniversite arasında iş ...
Manyas’ta Keleş güven tazeledi
YEREL HABERLER Manyas’ta Keleş güven tazeledi
Üniversitelilerden cezaevindeki çocuklara yardım eli
YEREL HABERLER Üniversitelilerden cezaevindeki çocuklara yardım eli
Yurt dışına kaçmaya hazırlanan FETÖ üyesi çift tutuklandı
YEREL HABERLER Yurt dışına kaçmaya hazırlanan FETÖ üyesi çift ...
Yurt dışına kaçmaya hazırlanan FETÖ üyesi çift yakalandı
YEREL HABERLER Yurt dışına kaçmaya hazırlanan FETÖ üyesi çift ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.