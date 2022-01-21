Balıkesirli Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

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Balıkesirli Kıbrıs gazisi Yaşar Yumak hayatını kaybetti.

1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatına katılarak gazilik unvanı alan 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Yaşar Yumak hayatını kaybetti. Uzun süredir felçli olduğu öğrenilen Yumak’ın cenazesi Cuma vakti Zağnos Paşa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kıbrıs gazisi Yaşar Yumak’ın cenaze törenine Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkan ve yönetimi, gazi arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

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