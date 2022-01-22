Sahayı yönetim temizledi

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TFF 1.Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da karla kaplanan 17 Eylül Stadyumu'nu kulüp yönetimi temizledi.

Yarın sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek Bandırmaspor'un sahası 17 Eylül Stadyumu karla kaplandı. İl ve ilçe spor müdürlüğü ekipleri ve stat müdürlüğünden destek göremeyen Bandırmaspor yönetiminde iş başa düştü. Yönetim Kurulu Üyeleri sahayı yarınki Erzurumspor maçına yetiştirmek için saha temizleme çalışması yaptı.

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