Başkan Cengiz “Her gün başka sofrada buluşacağız”

Vatandaşlar ile iç içe olan ve onlarla dertleşmeyi ihmal etmeyen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz Ramazan ayının bereketini hemşehrileri ile paylaşarak her gün farklı sofrada iftar programı gerçekleştiriyor.

Mübarek Ramazan ayını dolu dolu geçirme hedefinde olduklarını ifade eden İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ Ramazan birlik, beraberlik, paylaşmak demek. Bizler her zaman ki gibi vatandaşlarımız ile iç içe oluyoruz. Onların bizlere olan inancını, güvenini ve desteklerini hissediyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin ilçede düzenlediği iftar buluşmalarından hareketle bizler de vatandaşlarımız ile buluşmayı, onların gönüllerine girme gayretimizi sürdürüyoruz. Bugün Sakarya Öğrenci Yurdu’nun misafiriydik. Hocalarımız ve öğrenci kardeşlerimiz ile bir araya gelme fırsatını yakaladık. Hep birlikte Ramazan ayının bizlere sunduğu birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma duygusunu birlikte yaşadık. Bizleri ağırlayan sofralarına buyur eden hocalarıma ve öğrenci kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Gönüller bir olunca Ramazan bir başka oluyor” dedi.

Manevi duyguları hergün farklı sofrada yaşıyoruz

Mübarek Ramazan ayından en iyi şekilde istifade etmeyi diliyoruz diyen Başkan Cengiz “ Pandemiden önce her gün farklı sofralara çat kapı yaparak farklı evlerde iftar yapıp, vatandaşlarımız ile buluşuyorduk. 2 yıldır maalesef ki içinde bulunduğumuz dönem sebebiyle vatandaşlarımız ile bir araya gelemedik. Bu yıl itibari ile iftarımızı evde açmak yerine hemşehrilerimizin evinde, onların sofrasında çat kapı yapıp ‘biz geldik’ diyerek orucumuzu açma gayretimizi sürdürüyoruz. Hemşehrilerimiz ile bir arada olmaktan dolayı çok mutlu oluyorum. Gerek onlar ile aynı sofrada olmak gerekse onlar ile daha samimi bir ortamda bir araya gelmemiz onların kendilerini özel hissetmelerini sağlıyor. Dertlerini, sorunlarını, taleplerini ve bizden beklentilerini daha güzel ve rahat ortamda dinleme şansına sahip oluyoruz. Bizler de taleplerini ve önerilerini dinleyerek daha azimli çalışıp onlara daha modern ve gelişmiş bir İvrindi inşa etme gayretinde oluyoruz. Buradan tüm hemşehrilerime sesleniyorum. Gönüllere girme, Ramazan ayının manevi huzurunu birlikte yaşama gayreti ile ansızın kapınızı çalıp biz geldik, sofranızda bize de yer var mı? diyebiliriz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.