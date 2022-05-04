25 yıldır kırık-çıkık ve eklem kireçlenmesi şikâyeti olanlara masaj yapıyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yaşayan Mustafa Erbek, 23 yıldır kırıkçıkık ve eklem kireçlenmesi şikâyeti olanlara masaj yaparak yardımcı oluyor.

63 yaşındaki Mustafa Erbek, modern tıbba rağmen çözüm üretilemeyen ve başta iş kaybı ve hareket yetersizliğine sebep olan baş ve boyun bel diz ağrılarında kendisine başvuranlara yardım ediyor. Aynı zamanda da Erdek Kapıdağ Yarımadası ve Kaz Dağlarından topladığı bitkilerden elde ettiği kremle ve bazı teknikleri uygulayarak yaptığı masajla, boyunbel fıtığı, kırıkçıkık ve eklem kireçlenmesi şikâyeti olanlara yardımcı oluyor.

Şimdiye kadar tedavi ettiği kişilerden hayır dua harici hiçbir şey almadığını ve bu işi para için yapmadığını belirten Erbek, "Doğayı çok seviyorum, otlarda bulunan şifaları görmezden gelmemek gerek. Ameliyat önerilen kişiler bel boyun kısımlarında manüel terapilerle ağrıları çözmekteyim. Vatandaşlarımızın ağaran, sızlayan yerlerini özel kremlerle iyileştiriyorum. Erdek’in Kapıdağ Yarımadası’ndan kendim özel bitkilerden ürettiğim kremlerle bir nebze olsun çare buluyoruz. Kremlerimizi genellikle Kapıdağ Yarımadası’ndan topladığımız ot ve çiçeklerin özünü çıkartarak içerisinde katkı maddesi katmadan elde ediyoruz. Hiçbir ücret almaksızın hastalarımıza bakıyorum. Allah herkese sağlık ve sıhhat versin” şeklinde konuştu.

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