Ayvalık polisi engellilerin yanında Polisten engellilere çiçek

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1016 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle engellilere nazik jestte bulundu.

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanında stant kuran Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) üyesi engellileri ziyaret ederek çiçek takdim eden polis memurlarının bu anlamlı hareketi engellilerle ailelerini mutlu etti.

İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Savaş Sağtaş’ın öncülüğünde, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personelle birlikte gerçekleşen ziyarette BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş de polis memurlarının jestinin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Savaş Sağtaş, engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

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