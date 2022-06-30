Balıkesir'de Spor Okulları açılışı gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de Spor Okulları açılışı gerçekleştirildi

İHA

Balıkesir'de Spor Okulları açılışı gerçekleştirildi

Balıkesir’de Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açılış töreni gerçekleştirildi.
50. Yıl Spor Parkı’nda yapılan programda; halkoyunları, çeşitli spor gösterileri, voleybol alt yapı ligleri ödülleri ve sporcu eğitim merkezi öğrencilerinin malzeme dağıtım töreninin ardından Merkezim Her Yerde etkinlikleri ile çocuklar ve gençler gönüllerince eğlendiler.
Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri açılışa katılım gösteren vatandaşlara ve sporculara farklı branşların tanıtımını yaparak bilgilendirmelerde bulundu.
Çocuk ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlamak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen GSB Spor okulları 24 farklı branşta olacak.
Yaza merhaba spor etkinliklerinin kardeşçe sevgi ikliminde geçmesi dileklerini ileten Balıkesir Vali Yardımcısı İrfan Demiröz; sporun birleştirici gücüyle ulusal ve uluslararası düzeyde çocukları, gençleri bir araya getiren bir faaliyet olduğunu belirtti. Genç yavrularımızla ve onlara sahip çıkan velilerimizle gurur duyduğunu ifade eden Demiröz, "Değerli spor teşkilatımızı gece gündüz demeden fedakarca yöneten spor il müdürümüz ve ekibini, antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyor, emeği geçenleri kutluyorum" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, "Son yıllarda dünya çapında ülkemiz adına madalya alan sporcularımız çoğaldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımızın tesisleşmeye önem vermeleri sebebiyle ilimizde de 20 ilçemizde büyük yatırımların yapıldığını, tesisleşmenin olduğunu gururla görüyoruz. Tüm bu çaba ve çalışmalardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “24 branşta 120 antrenörümüzle birlikte binlerce çocuğumuza, gencimize, 20 ilçemizde tüm tesislerimizle hizmet veriyoruz. Teşkilatımızın kuruluşunun 84. yıldönümüne denk gelen bu günde biz de Balıkesir olarak kıymetli protokolümüz, Velilerimiz ve sporcularımızla açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Amacımız, sporun tabana yayılması, yetenekli çocuklarımız ve gençlerimizi Türk sporuna kazandırarak ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmelerini sağlamak. Ülkemizin geleceği sevgili çocuklarımız ve gençlerimizin içinden yarınların şampiyonlar yetiştirmeye devam edeceğiz. Yüzme Bilmeyen Kalmasın projemizle de binlerce gencimiz ve vatandaşımızı bu imkanlardan faydalandırmak için daha çok çalışacağız. Çok yakında da herkese hitap edecek tam olimpik kapalı yüzme havuzumuz açılacak buradan şimdiden müjdesini veriyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açılış törenine, Balıkesir Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yahya Akduman, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, hizmet, şube ve ilçe müdürlerinin yanı sıra İl Spor dalı temsilcileri, antrenör, sporcu ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BAÜN’lü şampiyon güreşçi Adar'dan altın madalya
YEREL HABERLER BAÜN’lü şampiyon güreşçi Adar'dan altın madalya
Enerji sektöründe zirve yine BEST’in
YEREL HABERLER Enerji sektöründe zirve yine BEST’in
Koruyucu aileler günlerini kutladı
YEREL HABERLER Koruyucu aileler günlerini kutladı
Manyas’ta camiler çocuk sesleriyle şenlendi
YEREL HABERLER Manyas’ta camiler çocuk sesleriyle şenlendi
Altıeylül’den ortak istişare toplantısı
YEREL HABERLER Altıeylül’den ortak istişare toplantısı
Balıkesir'den Mayıs ayında 68 milyon dolarlık ihracat yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'den Mayıs ayında 68 milyon dolarlık ihracat ...
Balıkesir'de üçüz kardeşler AK Partiye üye oldu
YEREL HABERLER Balıkesir'de üçüz kardeşler AK Partiye üye oldu
1966 Edremitspor 3. Lig istiyor Kulüp Başkanı Çelebi: “Hem başarı hem tesisleşme”
YEREL HABERLER 1966 Edremitspor 3. Lig istiyor Kulüp Başkanı Çelebi: ...
Kazdağları´nın eteklerinde Aromaterapi Festivali başladı
YEREL HABERLER Kazdağları´nın eteklerinde Aromaterapi Festivali ...
Türkiye'nin ilk ve tek Aromaterapi Festivali Balıkesir'de başladı
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk ve tek Aromaterapi Festivali ...
Aeneas Rotası ile kültürel değerler bir araya gelecek Türkiye ve İtalya arasında ortak kültür mirası: Aeneas Rotası
YEREL HABERLER Aeneas Rotası ile kültürel değerler bir araya ...
Ayvalık muhtemel bir afete karşı hazırlanıyor
YEREL HABERLER Ayvalık muhtemel bir afete karşı hazırlanıyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi´nin hizmet binalarına `Sıfır Atık Belgesi´
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyesi´nin hizmet binalarına ...
Prof Dr. Abdullah Soykan turizmcilere 'İda Madra Jeopark' çalışmaları hakkında bilgi verdi
YEREL HABERLER Prof Dr. Abdullah Soykan turizmcilere 'İda Madra ...
Balıkesir'de aranan 59 şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de aranan 59 şahsa gözaltı
Motosikletiyle aydınlatma direğine çarpıp, öldü
YEREL HABERLER Motosikletiyle aydınlatma direğine çarpıp, öldü
Bandırma'da motosiklet kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Bandırma'da motosiklet kazası: 1 ölü
Manyas’ta yaz spor kursları açıldı
YEREL HABERLER Manyas’ta yaz spor kursları açıldı
Balıkesir Büyükşehir’in hizmet binalarına ‘Sıfır Atık Belgesi’
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir’in hizmet binalarına ‘Sıfır Atık ...
Balıkesir medyasına yeni soluk
YEREL HABERLER Balıkesir medyasına yeni soluk
Edremit'te öldürülen ağabey, eşinden ayrılıp başka kadınla yaşamak istemiş
YEREL HABERLER Edremit'te öldürülen ağabey, eşinden ayrılıp başka ...
Mermer ocağındaki göçükte ekskavatör operatörü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mermer ocağındaki göçükte ekskavatör operatörü ...
Burhaniye’ de evin duvarındaki anlamlı resim ve yazı ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Burhaniye’ de evin duvarındaki anlamlı resim ve yazı ...
Balıkesir’de hayırsever kardeşler annelerinden kalan evi Yardım Sevenler Derneğine bağışladı
YEREL HABERLER Balıkesir’de hayırsever kardeşler annelerinden kalan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.