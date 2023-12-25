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        Haberler Sağlık Balkabağının faydaları!

        Balkabağının faydaları!

        Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, multivitamin ve mineral deposu balkabağının günlük alınması gereken referans değerler baz alındığında günlük A vitamini gereksiniminin yüzde 245'ini, C vitamini gereksiniminin yüzde 19'unu, potasyum gereksiniminin yüzde 16'sını karşılayacak içeriğe sahip olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 10:59 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:21
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        Bir kase yani 250 gram pişmiş balkabağının yüzde 90'ının sudan oluştuğunu belirten Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, "250 gram balkabağında 50 kalori bulunur. Ayrıca içerisinde 0,2 gram yağ, 2 gram protein, 12 gram karbonhidrat, 3 gram diyet lifi (posa) mevcuttur.

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        Aynı zamanda multivitamin ve mineral deposu olan balkabağı günlük alınması gereken referans değerlerini baz alırsak ; Günlük A vitamini gereksiniminin yüzde 245'ini, C vitamini gereksiniminin yüzde 19'unu, potasyum gereksiniminin %16'sını, bakır ve manganez mineralleri ile E ve B2 vitaminlerine olan gereksinimin yüzde 11'ini, Demir gereksiniminin yüzde 8'ini karşılayacak içeriğe sahiptir" dedi.

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        Gülşen, balkabağının 8 faydasını sıraladı:

        GÖZ SAĞLIĞINI KORUR VE GÜÇLENDİRİR

        İçerdiği yoğun beta-karoten, vücutta A vitaminine dönüştürülerek göz için elzem bir vitamindir. Bu nedenle göz sağlığını ve özellikle de gözlerin düşük ışıkta net görebilme yeteneğini korumada balkabağının oldukça faydası olacaktır.

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        KANSER RİSKİNİ AZALTIR

        Balkabağı içerdiği provitaminler sayesinde oksidatif stresi azaltır. Bu da hastalığa yol açan serbest radikalleri indirgeyip kanserden korunmanıza yardımcı olur.

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        MUTLULUK HORMONUNU YÜKSELTİR

        Çekirdeğinde mutluluk hormonu yani serotonin artıran triptofan aminoasiti bulunmaktadır. Düzenli tüketildiğinde mutluluk hormonunu yükselterek duygu durum bozukluğunu olumlu yönde etkiler.

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        BAĞIŞIKLIĞI KORUR

        A, C ve E vitaminleri, folik asit ve demir mineralini içeren balkabağı antioksidant deposudur ve bu sayede hastalık oluşumunu engelleyen bir koruma kalkanıdır denilebilir.

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        KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRABİLİR

        Kalorisi ve glisemik indeksi düşük olduğundan zayıflamak için harika bir besindir. Ayrıca içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde gerekli besin ögelerini de vücudumuz karşılamış olacaktır.

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        CİLT SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

        Beta-karotenin bir özelliği ise güneşin zararlı ışınlarının vücutta ve deride yarattığı olumsuz etkileri de düzeltmesidir.

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        TANSİYONU DENGELER

        İçerdiği potasyum sebebiyle, sodyumun kan basıncındaki olumsuz etkilerini minimalize ederek tansiyonu düşürür veya düzenler.

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        KALP SAĞLIĞINI KORUR

        Kan basıncını düzenleyen balkabağı, kalbe giden oksijen miktarını otomatik olarak düzenler bu sayede kalp de daha düzgün çalışır.

        #balkabağının faydaları
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