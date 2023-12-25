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Balkabağının faydaları! Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, multivitamin ve mineral deposu balkabağının günlük alınması gereken referans değerler baz alındığında günlük A vitamini gereksiniminin yüzde 245'ini, C vitamini gereksiniminin yüzde 19'unu, potasyum gereksiniminin yüzde 16'sını karşılayacak içeriğe sahip olduğunu söyledi Habertürk Giriş: 25.12.2023 - 10:59 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:21 facebook

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Bir kase yani 250 gram pişmiş balkabağının yüzde 90'ının sudan oluştuğunu belirten Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, "250 gram balkabağında 50 kalori bulunur. Ayrıca içerisinde 0,2 gram yağ, 2 gram protein, 12 gram karbonhidrat, 3 gram diyet lifi (posa) mevcuttur.

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Aynı zamanda multivitamin ve mineral deposu olan balkabağı günlük alınması gereken referans değerlerini baz alırsak ; Günlük A vitamini gereksiniminin yüzde 245'ini, C vitamini gereksiniminin yüzde 19'unu, potasyum gereksiniminin %16'sını, bakır ve manganez mineralleri ile E ve B2 vitaminlerine olan gereksinimin yüzde 11'ini, Demir gereksiniminin yüzde 8'ini karşılayacak içeriğe sahiptir" dedi.