Balkabağının faydaları!
Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, multivitamin ve mineral deposu balkabağının günlük alınması gereken referans değerler baz alındığında günlük A vitamini gereksiniminin yüzde 245'ini, C vitamini gereksiniminin yüzde 19'unu, potasyum gereksiniminin yüzde 16'sını karşılayacak içeriğe sahip olduğunu söyledi
Bir kase yani 250 gram pişmiş balkabağının yüzde 90'ının sudan oluştuğunu belirten Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, "250 gram balkabağında 50 kalori bulunur. Ayrıca içerisinde 0,2 gram yağ, 2 gram protein, 12 gram karbonhidrat, 3 gram diyet lifi (posa) mevcuttur.
Aynı zamanda multivitamin ve mineral deposu olan balkabağı günlük alınması gereken referans değerlerini baz alırsak ; Günlük A vitamini gereksiniminin yüzde 245'ini, C vitamini gereksiniminin yüzde 19'unu, potasyum gereksiniminin %16'sını, bakır ve manganez mineralleri ile E ve B2 vitaminlerine olan gereksinimin yüzde 11'ini, Demir gereksiniminin yüzde 8'ini karşılayacak içeriğe sahiptir" dedi.
Gülşen, balkabağının 8 faydasını sıraladı:
GÖZ SAĞLIĞINI KORUR VE GÜÇLENDİRİR
İçerdiği yoğun beta-karoten, vücutta A vitaminine dönüştürülerek göz için elzem bir vitamindir. Bu nedenle göz sağlığını ve özellikle de gözlerin düşük ışıkta net görebilme yeteneğini korumada balkabağının oldukça faydası olacaktır.
KANSER RİSKİNİ AZALTIR
Balkabağı içerdiği provitaminler sayesinde oksidatif stresi azaltır. Bu da hastalığa yol açan serbest radikalleri indirgeyip kanserden korunmanıza yardımcı olur.
MUTLULUK HORMONUNU YÜKSELTİR
Çekirdeğinde mutluluk hormonu yani serotonin artıran triptofan aminoasiti bulunmaktadır. Düzenli tüketildiğinde mutluluk hormonunu yükselterek duygu durum bozukluğunu olumlu yönde etkiler.
BAĞIŞIKLIĞI KORUR
A, C ve E vitaminleri, folik asit ve demir mineralini içeren balkabağı antioksidant deposudur ve bu sayede hastalık oluşumunu engelleyen bir koruma kalkanıdır denilebilir.
KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRABİLİR
Kalorisi ve glisemik indeksi düşük olduğundan zayıflamak için harika bir besindir. Ayrıca içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde gerekli besin ögelerini de vücudumuz karşılamış olacaktır.
CİLT SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
Beta-karotenin bir özelliği ise güneşin zararlı ışınlarının vücutta ve deride yarattığı olumsuz etkileri de düzeltmesidir.
TANSİYONU DENGELER
İçerdiği potasyum sebebiyle, sodyumun kan basıncındaki olumsuz etkilerini minimalize ederek tansiyonu düşürür veya düzenler.