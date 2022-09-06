Balkan turunun önemli durağı: İş birliğinin sürekli arttığı Sırbistan 0:00 / 0:00

Türkiye ve Sırbistan son 15 yıldan bu yana yoğun bir ekonomik iş birliği içinde ve bu iş birliği sürekli yükseliş trendinde.

Sırbıstan İstatistik Bürosu verilerine göre Sırbistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi, 2021 yılının ilk 3 çeyreğinde yüzde 37,9 artarak 1,4 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın tamamı için iki ülke arasındaki ticaret hacmi rekor 1,5 milyar dolardı. Yıl sonu beklentisi ise 2 milyar doları üstüne çıkması yönünde... 2023 yılı için beklenti ise en az 2,5 milyar dolar.

Sırbistan Ticaret Odası (PKS) verilerine göre ise Sırbistan'da Türk sermayeli yaklaşık 1300 şirket; tekstil, otomotiv, inşaat ve makine sektörlerinin yanı sıra bankacılık ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerin Sırbıstan'da yarattığı iş hacmine dair ise çalışmalar Ekim ayında tamamlanacak. Türk şirketlerinden en az 5 bin Sırbıstanlının çalıştığı tahmin ediliyor

Türkiye'den Sırbıstan’a en çok tekstil, otomotiv ve makine sanayii ürünleri, beyaz eşya, demir, çelik, meyve ve sebze ithal edilirken, Sırbıstan’dan ise lastik, tütün, bakır, plastik ve makine sanayii ürünleri ihraç ediliyor. Sırbıstan Hükümeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sonrasında ülkede Türk iş adamlarının yatırımlarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için bir teşvik paketi üzerinden çalışıyor.

2010 yılı istatistik verilerine göre, Türk yatırımcıların Sırbistan'daki yatırımları sadece bir milyon dolar iken 2021 yılında bu rakam 250 milyon dolara ulaştı. 2010'dan bu yana Sırbistan ve Türkiye, ticaretin 4,5 kat artmasında en büyük rol oynayan Serbest Ticaret Anlaşması'na sahip. Sırbıstan hükümetinin önümüzdeki 4 yıl süresince Türk yatırımcıların sanayi başta olmak üzere yatırım bedellerini 1 milyar doların üzerine çekme hedefi var.

1 Haziran 2019 tarihinde Türkiye ile Sırbıstan arasında, sadece ihracat kotalarını değil, yeni ürün türlerini de artıran yeni bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma sayesinde Türkiye'ye gümrüksüz yıllık ihracat da sağlama imkanına sahip oldu.

Sırbistan’ın 5 bin ton sığır eti, 25 bin ton ham ayçiçek yağı, 10 bin ton rafine ayçiçek yağı, 15 bin ton ayçekirdeği, 5 bin ton soya fasulyesi, 1000 hayvan yemi ve 500 ton unlu mamullerin Türkiye’ye ihracatına onay verildi.

Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) aracılığıyla Sırbıstan’a çok sayıda bağış yapılırken, TİKA yeni çalışmalar içinde bölgedeki yeni projeksiyonlarını hayata geçirmek için çalışmalarına hız vermiş durumda. TİKA’nın Sırbistan’daki bağışların çoğu eğitim, sağlık, sosyal altyapı ve ortak kültürel mirasın korunması projelerine ayrıldı. 2015 yılından bu yana TİKA çatısı altında yaklaşık 223 proje hayata geçirildi.

* Haberin görseli Reuters ve Associated Press'ten servis edilmiştir.