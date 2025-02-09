Baltık ülkeleri Rus enerjisinden uzaklaşıyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Baltık ülkelerinin Rus enerji şebekesinden ayrıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre; Letonya, Litvanya ve Estonya elektrik hizmeti sunan Rus elektrik şebekesinden kalıcı olarak ayrıldı. Kallas, Rusya'nın artık enerjiyi şantaj olarak kullanamayacağını ifade ederken, bu durumun Avrupa Birliğinin (AB) birliği açısından bir zafer olduğunu vurguladı.

Doğal gaz ve petrol açısından Rusya'ya kısmi bağımlı olan Avrupa ülkeleri, Rus enerjisine alternatif arayışlarını sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satabileceklerini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Avrupalı ülkelerin Rus doğal gazı yerine ABD'den gaz tedarik etmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Ancak Avrupa Birliğinde Slovakya ve Macaristan yönetimleri, Rus gazına olan ihtiyaçlarını gündeme getirerek farklı bir tavır sergiliyor.

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