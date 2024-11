Bamyanın Sağlık İçin Faydaları

Lutein, ksantin ve bera karoten gibi antioksidanlar bakımından zengin olan bamya, bilhassa yenidoğan bebeklerde gelişme ihtimali olan nöral tüp defektinin (beyin ve omurilik kusurları) önlemeye destek olur. Kemikleri güçlendirme etkisiyle öne çıkar ve cildin sağlıklı görünmesinin önünü açar. Kolesterol ve kan basıncı düzeylerini dengeleyen bu yiyeceğin bağışıklık güçlendirici etkisi de vardır. Peki diğer detaylar neler? İşte bamya faydaları ve zararları hakkında tüm bilgiler…

BAMYA FAYDALARI

Bamyanın zararları da kişilerin ilgisini çeken ve merak ettikleri bir konudur. Bamya, çoğunlukla faydalarıyla bilinen bir besindir. Ancak her yemekte olduğu gibi bamyanın aşırı tüketiminde de çeşitli mide ve sindirim sorunlarıyla karşılaşılabilir. Aşırı tüketim sonrasında hazımsızlık, şişkinlik ve gaz problemleri ortaya çıkabilir. Ayrıca kontrolsüz bamya tüketiminde hassas ciltlerde çeşitli alerjik reaksiyonlar da meydana gelebilir. Bu nedenle miktarına dikkat etmekte fayda vardır.

Bamyada ne vitamini var ? Vitamin bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan bamya, yüksek C vitamini oranıyla göze çarpar. Aynı zamanda folat ve K vitamini oranları da oldukça fazladır. Bamyada fazlasıyla bulunan A vitamini ile bağışıklık sisteminin güçlenmesi sağlanırken vücutta hayati öneme sahip olan B vitamini de dikkat çeker. Düzenli tüketimle tüm bu faydaları elde edebilir ve sağlıklı beslenebilirsiniz.

C, A ve K vitaminlerinin yanı sıra potasyum ve magnezyum gibi besin değerleri bakımından da zengin olan bamya, gebelik süresince anne adaylarının sağlık düzeyini desteklemeye yardımcı olur. Ayrıca bebeğin gelişim sürecini de iyi şekilde destekler. Bu noktada özellikle C vitamini içeriğiyle hamilelik sırasındaki hastalıklardan korunmaya yardımcıdır. Ancak her kadının vücudu farklıdır ve özellikle gebelik sırasında bazı gıdalara karşı hassasiyet gelişebilir. Bu noktada hekime danışılması en doğrusudur.

BAMYA CİNSELLİĞE İYİ GELİR Mİ?