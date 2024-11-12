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        Bamyanın Sağlık İçin Faydaları - Bamya Nelere İyi Gelir, Faydaları ve Zararları Neler?

        Lezzetli ve faydalı bir sebze olarak bilinen bamya, vücudun ihtiyacı olan mineral ve vitaminleri başarıyla sunar. Yoğun şekilde A vitamini içeren bamyanın çeşitli antioksidan katkısıyla kanserden korunmaya destek olduğu öne sürülmüştür. Ancak bamyanın sağlığı bununla sınırlı değildir. İşte bamya faydaları ve daha fazlası…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 16:09 Güncelleme: 12.11.2024 - 16:09
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        Bamyanın Sağlık İçin Faydaları
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        Lutein, ksantin ve bera karoten gibi antioksidanlar bakımından zengin olan bamya, bilhassa yenidoğan bebeklerde gelişme ihtimali olan nöral tüp defektinin (beyin ve omurilik kusurları) önlemeye destek olur. Kemikleri güçlendirme etkisiyle öne çıkar ve cildin sağlıklı görünmesinin önünü açar. Kolesterol ve kan basıncı düzeylerini dengeleyen bu yiyeceğin bağışıklık güçlendirici etkisi de vardır. Peki diğer detaylar neler? İşte bamya faydaları ve zararları hakkında tüm bilgiler…

        BAMYA FAYDALARI

        Bamyanın faydaları oldukça fazladır. Bunların başında kilo verme sürecindeki desteği gelir. 100 gram bamyadaki ortalama 3 gram lif ile iyi bir diyet yemeği olabilir. Çünkü lifler, bağırsakların doğru şekilde çalışması noktasında önemli bir role sahiptir. Ayrıca yüksek lif içeriğiyle diyet yapılan günlerde tok tutmayı da sağlar. Diğer faydalar ise aşağıdadır;

        • Mide asidini dengeleme özelliği vardır. Ülser ve reflü gibi mide problemlerinde hafifletici etkisi olabilir.
        • Antioksidan içeriği yüksek olan besin grubuna giren bamya, C ve A vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Bu da vücutta biriken toksinlerin atılması ve hastalıklardan korunmada iyi bir yardımcı olması anlamına gelir.
        • Bitkisel kaynaklı protein almak isteyenlerin sıkça başvurduğu bamya, besleyici özelliğiyle iyi bir öğün olabilir.
        • Cildi koruma özelliği olan bamya, aynı zamanda göz hastalıklarına da iyi gelebilir.
        • Solunum yolu rahatsızlıkları üzerinde etkisi olduğu düşünülen bamya, astım gibi sorunları hafifletmeye destekçidir.
        • Su oranı yüksek bi sebze olduğundan bağırsaklar için ideal kabul edilir.
        • Kabızlık gibi problemlerde son derece destekçi olabilir.
        • Şekere faydalı olduğu kabul edildiğinden uzmanlar tarafından diyabet hastalığı riskine sahip olanların sıkça tüketmesi tavsiye edilir.

        Bamyayı mevsiminde tüketmeye özen göstererek bu faydalardan maksimum verim almayı seçebilirsiniz. Temmuz, ağustos ve eylül ayları, ülkemizde bamyanın en taze olduğu ve bol bulunduğu dönemdir.

        BAMYANIN ZARARLARI

        Bamyanın zararları da kişilerin ilgisini çeken ve merak ettikleri bir konudur. Bamya, çoğunlukla faydalarıyla bilinen bir besindir. Ancak her yemekte olduğu gibi bamyanın aşırı tüketiminde de çeşitli mide ve sindirim sorunlarıyla karşılaşılabilir. Aşırı tüketim sonrasında hazımsızlık, şişkinlik ve gaz problemleri ortaya çıkabilir. Ayrıca kontrolsüz bamya tüketiminde hassas ciltlerde çeşitli alerjik reaksiyonlar da meydana gelebilir. Bu nedenle miktarına dikkat etmekte fayda vardır.

        BAMYA HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

        Peki bamya hangi hastalıklara iyi gelir? Bunu sizin için aşağıdaki listede toparladık;

        • Sindirim Sorunları: Yüksek lif içeriğiyle öne çıkan bamya, sindirim sistemini düzenleme özelliği sayesinde bağırsak hareketlerinin stabil olmasına yardımcı olur.
        • Diyabet: Kan şekerini dengeleme özelliği, bamyanın içerdiği yüksek lifler ile birleşerek glikoz emilinini yavaşlatır ve ortaya dengeli bir sağlık çıkar.
        • Bağışıklık Sistemi: C vitamini ve antioksidanlar bakımından zengin bamya, vücudun enfeksiyonlara ve dolayısıyla hastalıklara karşı korunaklı olmasını destekler.
        • Kalp Sağlığı: Düşük kolesterol seviyesini korumaya yardımcı olan bamya, kalp hastalıkları riskini azaltarak içeriğindeki lif ve vitaminlerle dengeli bir hayat sağlamaya yardımcıdır.
        • Kemik Sağlığı: Kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerle vücudun iyi olmasını destekleyen bamya, osteoporoz riskini düşürür ve kemik sağlığına katkıda bulunur.
        • Cilt Sağlığı: Cilt sağlığını iyileştirme vasfıyla öne çıkan bamya, çeşitli vitamin ve antioksidanlarla öne çıkar. Yaşlanma belirtilerini minimize ederek daha sağlıklı bir görüntü sunar.
        • Göz Sağlığı: Beta- karoten ve A vitamini bakımından oldukça nitelikli olan bamya, göz hastalıkları riskini azaltma konusunda başarılıdır. Görme sağlığını iyileştirirken kişilerin göz hastalığı yaşama riskini azaltmaya destekçidir.

        Tüm bunlara ek bamyanın kilo kontrolüne destek olduğu da bilinenler arasındadır. İçerdiği yüksek lif sayesinde tokluk hissini destekler ve düşük kalorisine rağmen protein oranı yüksek bir besindir.

        BAMYADA NE VİTAMİNİ VAR?

        Bamyada ne vitamini var? Vitamin bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan bamya, yüksek C vitamini oranıyla göze çarpar. Aynı zamanda folat ve K vitamini oranları da oldukça fazladır. Bamyada fazlasıyla bulunan A vitamini ile bağışıklık sisteminin güçlenmesi sağlanırken vücutta hayati öneme sahip olan B vitamini de dikkat çeker. Düzenli tüketimle tüm bu faydaları elde edebilir ve sağlıklı beslenebilirsiniz.

        BAMYA HAMİLELİKTE FAYDALI MI?

        Anne adaylarının en sık sorduğu soruların başında “Bamya hamilelikte faydalı mı?” olduğu görülür. Gebelik döneminde faydalı olan besin maddelerini içeren bamya, yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemini düzenlemeye destekçidir. Hamilelik sürecinde görülmesi muhtemel kabızlık sorununa karşı yardımcı olması, içeriğindeki yoğun lif oranıyla ilişkilidir. Hamileliğinde sık bamya tüketen anneler, sindirimleri kolaylaştığından konforlu olabilir. Ek olarak bamya folik asit açısından son derece zengin bir besindir. Fetüs gelişiminde önemli bir vitamin kaynağı olması, sağlıklı bir gebelik için önemli olan folatı işaret eder ve bu besin değerinden bamyada bolca vardır.

        C, A ve K vitaminlerinin yanı sıra potasyum ve magnezyum gibi besin değerleri bakımından da zengin olan bamya, gebelik süresince anne adaylarının sağlık düzeyini desteklemeye yardımcı olur. Ayrıca bebeğin gelişim sürecini de iyi şekilde destekler. Bu noktada özellikle C vitamini içeriğiyle hamilelik sırasındaki hastalıklardan korunmaya yardımcıdır. Ancak her kadının vücudu farklıdır ve özellikle gebelik sırasında bazı gıdalara karşı hassasiyet gelişebilir. Bu noktada hekime danışılması en doğrusudur.

        BAMYA CİNSELLİĞE İYİ GELİR Mİ?

        Peki bamya cinselliğe iyi gelir mi? Bamyanın bazı besin değerleri itibarıyla cinselliğe katkıda bulunacak yapısı olduğu düşünülür. Magnezyum, folat, C ve A vitaminleri açısından zengin olan bamyanın genel sağlığı destekleme ve cinselliği iyileştirme gibi katkısı vardır. Libido yükseltmesinin yanı sıra sağlıklı bir vücut yapısıyla cinsel işlevi yükseltmeye yardımcıdır. Ayrıca bamyadaki yüksek su içeriği, yeterli hidrasyon ile vücut fonksiyonlarının optimize olması ve cinsel isteğin yükselmesi gibi sonuçlar da sunar. İyileşmiş hidrasyon seviyesiyle cinsel aktivite anında yüksek enerji görülebilir. Ancak bamyanın cinsel işleve doğrudan etki ettiğine yönelik çalışmalar kısıtlıdır.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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