Bangladeş, Bengal Körfezi'ndeki 280 Arakanlı Müslüman'ı kurtardı

AA

"Thedailystar.net"in haberine göre, Bengal Körfezi'nde haftalardır bekleyen Arakanlı Müslümanlar, Bangladeş Donanması tarafından kurtarıldı.

Bangladeş Mülteci Yardım ve Geri Dönüş Komiseri Mahbub Alam Talukder, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kurtarılan 280 Arakanlı sığınmacının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bhashan Char Adası'nda karantinaya alındığını belirtti.

Talukder, yeni sığınmacı gelmesi durumunda onların da aynı adaya yerleştirileceğini kaydetti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW),Bangladeş'i sığınmacıları sabit olmayan bir kum adasında elverişli olmayan koşullarda karantinaya almakla eleştirmişti.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.