Banik Ostrava - Pribram maçı öncesi rakamlar

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Banik Ostrava ile Pribram, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. 3 puanlı Banik Ostrava 9. sırada bulunuyor, Pribram 4 puana sahip ve 6. sırada. Banik Ostrava, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Pribram son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Maçın iddaa kodu 350. İddaa'da Banik Ostrava kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Pribram kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.
Banik Ostrava son hafta oynanan Zbrojovka Brno maçında 1-2 yenildi.
Pribram ise FK Baumit Jablonec karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.
Banik Ostrava, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.
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